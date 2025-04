Zmarł po trudnej walce z chorobą. Odszedł wychowanek Górnika Polkowice

Jakub Kopaniecki urodził się w 1999 roku i od najmłodszych lat związany był z polkowickim klubem. W 2021 roku, będąc zawodnikiem pierwszego zespołu, zaczął uskarżać się na silne bóle głowy. Przeprowadzona tomografia ujawniła dramatyczną diagnozę – guz mózgu.

Pracował w Miedzi Legnica

W obliczu choroby piłkarz musiał przerwać karierę. Po operacji pojawiła się nadzieja na powrót do zdrowia – Kopaniecki został nawet zgłoszony do rozgrywek II ligi. Mimo to, nie zdołał już wrócić na boisko. Zdecydował się zakończyć karierę sportową, a później rozpoczął pracę jako analityk w Górniku Polkowice. W marcu 2024 roku dołączył do sztabu szkoleniowego akademii Miedzi Legnica, gdzie pełnił funkcję trenera bramkarzy drugiego zespołu.

Niestety, choroba dała o sobie znać po raz kolejny. Pod koniec 2024 roku rozpoczęto zbiórkę środków na kosztowne leczenie, obejmujące nierefundowany lek, który dawał nadzieję na poprawę stanu zdrowia młodego sportowca.

W środowy poranek (16 kwietnia) Górnik Polkowice przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość – po długiej i wyczerpującej walce z chorobą Jakub Kopaniecki zmarł. Miał 25 lat.