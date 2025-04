Real Madryt - Arsenal typy i kursy (16.04.2025) | Królewscy odrobią potężne straty?

Niezwykła seria Szczęsnego zakończona. To niemożliwe, że to trwało tak długo

Real Madryt na początku rozgrywek Ligi Mistrzów uchodził za wielkiego faworyta do ich wygrania. Z biegiem czasu okazało się jednak, że ekipa Carlo Ancelottiego wcale nie prezentuje się tak dobrze. Mimo wielkich gwiazd w składzie, poziom gry nie zachwyca, co w zeszłym tygodniu brutalnie wykorzystał Arsenal, gromiąc Królewskich przed własną publicznością aż 3:0.

W Madrycie panuje wiara, że na Santiago Bernabeu uda się odrobić straty i awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Typerzy twierdzą, że Królewscy nie są w rewanżu bez szans i faktycznie mogą jeszcze zagrozić londyńczykom.

Bonus 400 zł od Superbet za typ na gola wybranej drużyny w hicie Real Madryt - Arsenal

Na mecz Real Madryt - Arsenal ciekawą promocję dla nowych użytkowników przygotował Superbet. Bukmacher oferuje bonus w wysokości 400 zł za typ na gola wybranej drużyny w tym meczu.

Co zrobić, żeby skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet klikając na powyższy baner W trakcie rejestracji użyj kodu promocyjnego PROMOVIP Zatwierdź wszystkie zgody marketingowe. Dokonaj pierwszego depozytu w historii konta na kwotę minimum 50 zł. Obstaw pierwszy kupon SOLO na gola Realu Madryty LUB bramkę Arsenalu Kwota kuponu powinna wynieść dokładnie 2 zł. Jeżeli Twój typ okaże się trafiony, otrzymasz 400 zł w bonusie! Bonus zostanie przyznany do 72h po zakończeniu promocji.

Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej zapoznaj się z jej regulaminem, dostępnym na stronie bukmachera.

Real - Arsenal: kto faworytem - typy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu jest oczywiście Real Madryt. Kurs na wygraną gospodarzy w Superbet wynosi 1.71. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Arsenalu jest to 4.45, zaś kurs na remis wynosi 4.15.

Pierwsze spotkanie pokazało, że Kanonierzy mieli znakomity plan na swoich rywali, kompletnie niwelując ich mocne strony. Real praktycznie nie zagroził bramce Davida Rayi, natomiast Arsenal szukał kolejnych goli i trzybramkowa przewaga nie była dla niego satysfakcjonująca. Biorąc pod uwagę przebieg starcia na Emirates Stadium trudno przewidywać, aby w rewanżu znacznie lepiej poradzili sobie Królewscy, dlatego typowanie ich zwycięstwa wcale nie musi być opłacalne.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 15/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Prowadzenie Realu do przerwy po dobrym kursie

Real Madryt będzie w środę zdeterminowany, aby jak najszybciej rozpocząć odrabianie strat. Korzystny wynik może wpłynąć również na postawę Arsenalu, który skupi się raczej głównie na jego obronie. Królewscy mają w swojej kadrze szereg zawodników, którzy potrafią zdobywać bramki i przesądzać o losach rywalizacji. Kurs na prowadzenie Realu do przerwy w Superbecie wynosi 2.17.

*Przytoczone kursy pochodzą z dnia 16/04/2025r.; oferta może ulec zmianie.

Minimum dwa faule Jakuba Kiwiora w ofercie bukmacherów

Po dobrym występie na Emirates Stadium Jakub Kiwior ma zagrać również w meczu rewanżowym. Tempo gry na Santiago Bernabeu może być znacznie większe, a co za tym idzie - defensorom Arsenalu będzie ciężej powstrzymać swoich rywali.

Reprezentant Polski stanie naprzeciw takim gwiazdom, jak Kylian Mbappe czy Vinicius Junior, więc w niektórych sytuacjach może ratować się faulem. Kurs na minimum dwa faule Jakuba Kiwiora w Superbecie wynosi 3.10.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 16/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Real - Arsenal: statystyki dla typera

Real Madryt pozostaje w grze o mistrzostwo Hiszpanii, tracąc cztery punkty do liderującej w tabeli Barcelony. Dyspozycja Królewskich pozostawia wiele do życzenia - rozczarowują zarówno na krajowym podwórku, jak i w Lidze Mistrzów. Fatalnie wygląda ich defensywa, bowiem w ostatnich pięciu meczach stracili aż 10 bramek.

Arsenal pod tym względem prezentuje się znacznie lepiej. Mimo potężnych problemów kadrowych od prawie dwóch miesięcy kontynuuje serię bez porażki.

Real Madryt - ostatnie 5 meczów:

13.04.2025: Alaves - Real Madryt 0:1 (La Liga)

08.04.2025: Arsenal - Real Madryt 3:0 (Liga Mistrzów)

05.04.2025: Real Madryt - Valencia 1:2 (La Liga)

01.04.2025: Real Madryt - Real Sociedad 4:4 (Puchar Króla)

29.03.2025: Real Madryt - Leganes 3:2 (La Liga)

Arsenal - ostatnie 5 meczów:

12.04.2025: Arsenal - Brentford 1:1 (Premier League)

08.04.2025: Arsenal - Real Madryt 3:0 (Liga Mistrzów)

05.04.2025: Everton - Arsenal 1:1 (Premier League)

01.04.2025: Arsenal - Fulham 2:1 (Premier League)

16.03.2025: Arsenal - Fulham 1:0 (Premier League)

Real Madryt - Arsenal: ostatnie 5 meczów

08.04.2025: Arsenal - Real Madryt 3:0 (Liga Mistrzów)

24.07.2019: Real Madryt - Arsenal 3:2 (Mecz towarzyski)

03.08.2008: Arsenal - Real Madryt 1:0 (Mecz towarzyski)

08.03.2006: Arsenal - Real Madryt 0:0 (Liga Mistrzów)

21.02.2006: Real Madryt - Arsenal 0:1 (Liga Mistrzów)

Real - Arsenal: przewidywane składy

Real Madryt przystąpi do środowego meczu osłabiony absencjami kontuzjowanych Daniego Carvajala, Eduardo Camavingi oraz Edera Militao. Po stronie Arsenalu zabraknie natomiast Gabriela Jesusa, Kaia Havertza, Gabriela Magalhaesa czy Riccardo Calafiorego. Przewidywany do wyjściowej jedenastki Kanonierów jest za to Jakub Kiwior, który zagrał także w pierwszym spotkaniu.

Real - Arsenal: transmisja - gdzie obejrzeć?

Środowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Arsenalem rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjną transmisję zapewnia kanał CANAL+ Extra 1. To starcie można również śledzić w internecie po wykupieniu dostępu do platformy CANAL+ online.

