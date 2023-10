Kosta Runjaić o świeżych głowach, charakterze i serii Śląska. Trener Legii tak postrzega Erika Exposito

Chrapka Michała Chrapka to za mało na gola dla Piasta. A bramkostrzelna dotąd Pogoń też bez ognia w Gliwicach

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

As zespołu wicemistrza Polski już trenuje

Chcą pokazać charakter

Śląsk pod wodzą trenera Jacka Magiery przeszedł metamorfozę. Wygrał siedem meczów z rzędu, co jest klubowym rekordem. Ogółem passa wrocławian to osiem spotkań bez porażki w lidze. Kluczowym graczem wicelidera jest Erik Exposito. Hiszpan strzelił dziewięć goli i prowadzi w wyścigu o koronę króla strzelców. - Śląsk ma znakomitą passę - przypomniał trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - To zgrany kolektyw, który ma indywidualności w postaci chociażby Erika Exposito. Chcemy pokazać nasz charakter. Wiem, że stać nas na bardzo dużo. Zrobimy wszystko, aby przekuć naszą pracę na boisko - zaznaczył.

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

Chcą wrócić na właściwą drogę

Szkoleniowiec jest przekonany, że po ostatnich niepowodzeniach jego zespół wróci na zwycięską ścieżkę. - Moi zawodnicy znowu mają świeże głowy - stwierdził. - Porażki bolą, ale nie ma powodów do paniki. W poprzednich meczach oddawaliśmy wiele strzałów, dużo biegaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce. Zabrakło wygranych. Będziemy chcieli to zmienić i wrócić na właściwą drogę - przekonywał trener Runjaić.

Ernest Muci skarcił Bułgarię, powtórzy to ze Śląskiem? Tak gwiazdor Legii strzelił gola dla Albanii [WIDEO]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa wróci na tron mistrza Polski? Tak, w tym roku Tak, ale dopiero w kolejnych latach Nie, będzie czekać na to lata