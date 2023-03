Gigantyczne zarobki Lecha Poznań w LKE. Kilkadziesiąt milionów dla mistrza Polski

Historyczny awans

Mistrzowie Polski dobrze radzą sobie w Lidze Konferencji, a to ma przełożenie na klubowe finanse. Za awans do fazy grupowej poznański klub otrzymał bonus w wysokości 2,94 mln euro. Na tym etapie „Kolejorz” za dwie wygrane i trzy remisy uzyskał ok. 1,5 mln. Zwycięstwo było wyceniane na pół mln, a remis na 166 tys. Ostatecznie Lech ukończył fazę grupową na drugim miejscu, a to wiązało się z następnym zyskiem finansowym w wysokości 325 tys. Do tego doszła także premia 300 tys. właśnie za wywalczenie przepustki do fazy pucharowej (1/16 finału).

Skuteczny jak Ishak

W poprzedniej rundzie Lech wyeliminował Bodo/Glimt. Wkład w ten sukces miał Mikael Ishak, który w rewanżu na Bułgarskiej strzelił zwycięskiego gola. Szwedzki napastnik w Lidze Konferencji zdobył osiem bramek w 13 występach. Jego trafienie z wicemistrzem Norwegii dające awans warte było 600 tys. Czy teraz w starciu z Djurgarden znów błyśnie? Na skuteczność kapitana szczególnie liczy trener John van den Brom.

Teraz walczą o milion euro

W każdym razie na promocji do ćwierćfinału Lech może zarobić kolejny milion euro. Do zysków w tym sezonie trzeba doliczyć bonusy za udział w el. Ligi Mistrzów (400 tys.) plus ekwiwalent za występy w ostatnich 10 latach (pół mln). Podsumowując: w tej edycji europejskich pucharów zarobek poznańskiej ekipy to ok. 6,5 mln euro. Trzeba życzyć Lechowi, aby jego przygoda z pucharami potrwała jak najdłużej. Taryfikator nagród na kolejne fazy Ligi Konferencji wygląda następująco: 1/2 finału - 2 mln, awans do finału - 3 mln, triumf w finale - 5 mln euro. Jest zatem o co walczyć!

