Już niemal dwa miesiące temu prezydent miasta, Marcin Krupa, w rozmowie z „Super Expressem” zapowiedział otwarcie nowej areny piłkarskiej w Katowicach (o pojemności 15 tys. miejsc) właśnie ligowym meczem z Górnikiem. I władze miejskie tej daty trzymają się konsekwentnie. To właśnie dlatego mecz 24. kolejki między GKS-em a Zagłębiem Lubin odbywał się w minioną niedzielę pod hasłem „pożegnania z Bukową”.

Kibice w trakcie tego spotkania wypełnili trybuny kultowego obiektu w stu procentach. Zaprezentowali też specjalną oprawę, która nawiązywała do jednego z najbardziej pamiętnych meczów rozegranych na tym stadionie. Podczas rywalizacji z Bordeuax trzy dekady wstecz na murawie pojawiło się kilku przyszłych mistrzów świata, z Zinedinem Zidanem na czele.

GKS przenosi się na nowy stadion, kibice zacierają ręce

Teraz, po zwycięskim pożegnaniu, podopieczni Rafała Góraka przygotowują się do przeprowadzki na Nową Bukową. Na razie przeprowadzki meczowej; pomijając bowiem jeden trening w przeddzień samego spotkania ligowego, jego zespół wciąż trenować będzie w swym „mateczniku”.

Tymczasem Urząd Miejski w Katowicach właśnie wydał komunikat dotyczący wspomnianego meczu otwarcia. Znajduje się w nim m.in. opis kolejnych faz „przenoszenia” dotychczasowych karnetów ze starego na nowy obiekt, a także harmonogram sprzedaży karnetów i biletów na pięć ligowych potyczek, jakie do końca wiosny rozegrać ma tu GKS (z Górnikiem, Puszczą, Legią, Cracovią i Lechem).

Jest informacja w sprawie inauguracji Areny Katowice. „Nie ma dojazdu”

Dokument ów zawiera także informacje dotyczące dojazdu kibiców na obiekt. Najważniejszy jego fragment zawiera się w dwóch zdaniach: „W związku z pracami na Arenę Katowice nie ma dojazdu samochodem prywatnym” oraz „W dniu meczu nie będzie dostępnych miejsc parkingowych w pobliżu stadionu”.

Jak czytamy w owym dokumencie, te kwestie wynikają z faktu, iż „powstający wokół nowego obiektu sportowego układ drogowy, to odrębne zadanie, które cały czas jest realizowane”. W tej sytuacji miejscy urzędnicy proponują zainteresowanym dotarcie na obiekt komunikacją publiczną, a właściwie dwiema bezpłatnymi liniami autobusowym, które „bezpiecznie i wygodnie dowiozą kibiców na miejsce”. Kursować one będą z dwóch miejsc: Centrum Przesiadkowego Brynów (co 15 minut) oraz z centrum miasta, z placu Andrzeja (co 5 minut). Po spotkaniu autobusy odwozić będą fanów w te miejsca.

Mecz GKS Katowice – Górnik Zabrze w ramach 26. kolejki spotkań odbędzie się w niedzielę, 30 marca, o godz. 17.30. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3.

Pełną treść komunikatu dotyczącego otwarcia Areny Katowice znajdziesz TUTAJ.

