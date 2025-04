Górnik – Legia: Ziółkowski gotowy na starcie z Podolskim. „Dla mnie to bez znaczenia”

Hit na Arenie Zabrze: „Prestiżowa sprawa”

Po środowym efektownym 5:0 z Ruchem w Chorzowie w półfinale Pucharu Polski, Legia Warszawa wraca na Górny Śląsk. W niedzielę zagra w Zabrzu ligowe spotkanie z Górnikiem. - Na Legię nikogo u nas motywować nie trzeba: ani zawodników, ani kibiców – trener Górnika, Jan Urban, tymi słowami nawiązuje do faktu, że bilety na mecz z Legią rozeszły się w Zabrzu jak ciepłe bułeczki, a na trybunach zjawi się 23,5 tysiąca widzów.

Oba zespoły w tabeli dzieli ledwie punkt; w przypadku wygranej „górnicy” przeskoczą swego niedzielnego rywala. - A być przed Legią to dla każdego w Zabrzu wielka satysfakcja i prestiżowa sprawa – dodaje Urban!

Mecz z Legią zawsze ma szczególne znaczenie także dla Lukasa Podolskiego. Generuje u niego dodatkowe emocje, a kibice stołeczni z kolei w różnej formie „pozdrawiali” z trybun mistrza świata w szeregach „górników”. Wszystko, co najważniejsze w meczach Legii z Górnikiem, odbywa się jednak na murawie. I tak na to spogląda młody stoper Legii.

Ziółkowski czeka na mecz przeciwko Górnikowi

Dla nastoletniego Jana Ziółkowskiego niedzielne spotkanie przy Roosevelta może być – o ile znajdzie się wśród wybrańców trenera Goncalo Feio – pierwszym boiskowym zderzeniem z Lukasem Podolski. Dotąd jeszcze nie zagrał przeciwko śląskiemu zespołowi i jego mentalnemu i sportowemu liderowi. Drżenia nóg przed starciem z mistrzem świata jednak nie czuje.

„Oczywiście to świetny piłkarz” - Ziółkowski o mistrzu świata

- Nie patrzę przed meczem, na kogo gram. Nie interesuje mnie to – mówił nam Ziółkowski, gdy po wspomnianym pucharowym sukcesie Legii w Chorzowie pytaliśmy go o nadchodzący mecz w Zabrzu. - Po drugiej stronie może być i Podolski, dla mnie to bez znaczenia – podkreśla, choć ostatecznie daje do zrozumienia, że nie jest mu obcy dorobek zabrzanina. - Oczywiście to świetny piłkarz, nie ma co odejmować mu kariery – przyznaje stoper Legii.

„Nasze miejsce w tabeli jest poniżej oczekiwań”

Legioniści – zdaniem ekspertów – stracili już szansę na miejsce w czołowej trójce sezonu, dające przepustkę do europejskich pucharów. Ich celem w końcówce sezonu będzie więc walka o zdobycie Pucharu Polski, co pozwoli na grę w Europie. Ale – zdaniem Ziółkowskiego – nie oznacza to wcale rezygnacji z prób doścignięcia wyżej plasujących się rywali.

- W każdym meczu będziemy chcieli pokazać, że zasługujemy na więcej – zapowiada obrońca Legii. - Trzeba nadrabiać stratę, próbować wygrywać każdy kolejny mecz w lidze. W tym momencie bowiem nasze miejsce w tabeli jest zdecydowanie poniżej oczekiwań: naszych własnych i naszych kibiców.

Początek meczu Górnik - Legia Warszawa w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy na Arenie Zabrze w niedzielę o godz. 14.45. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

