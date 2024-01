Górnik sprzeda swą gwiazdkę na Zachód. A Jan Urban wskazuje topową ligę europejską, do której pasuje mu jego podopieczny

To tam Polonia Warszawa i Znicz Pruszków wykuwają formę. Co u beniaminków I ligi?

W Nowy Rok w reprezentacji swego kraju zadebiutował Kanji Okunuki, który jeszcze 20 miesięcy temu był tylko drugoligowcem w swej ojczyźnie. Cztery gole w 26 grach ligowych w barwach Górnika – pierwszego klubu europejskiego, do którego trafił – zwróciły nań uwagę FC Nürnberg, drużyny z 2. Bundesligi. A tam jesienią prezentował się na tyle dobrze, że dostał szansę od selekcjonera Hajime Moriyasu.

„Moje marzenie to gra w reprezentacji Japonii. Uda się je spełnić, jeśli zagram w którejś z europejskich lig TOP 5” – mówił nam parę tygodni temu również Daisuke Yokota, wybrany „piłkarzem jesieni” ekipy z Roosevelta. Wygląda na to, że jest on na dobrej drodze do spełnienia tych marzeń!

Górnik sprzeda swą gwiazdkę na Zachód

- Obaj są znakomicie wyszkoleni technicznie, obaj dysponują dobrym dryblingiem i szybkością – mówi o Japończykach trener Górnika, Jan Urban, który pracował z tym duetem w końcówce ub. sezonu, a przez całą jesień – z Yokotą. - Okunuki dzięki golom w naszych barwach zwrócił na siebie uwagę w Niemczech, poszedł tam i gra dobrze. Yokocie zaś brakowało liczb. Ale w końcu zaadaptował się u nas, zrobił duży krok do przodu, pojawiły się bramki i asysty, a w ich konsekwencji - zainteresowanie zachodnich klubów – wyjaśnia mechanizm bardzo prawdpodobnego transferu japońskiego gracza Urban.

Jan Urban wskazuje topową ligę europejską, do której pasuje mu jego podopieczny

KAA Gent to czołowy klub ligi, która jednak plasuje się tuż za wymarzonym przez Yokotę TOP 5. - Pamiętajmy, że ten chłopak jeszcze niedawno grał na Łotwie! - przypomina w rozmowie z „Super Expressem” trener Górnika. - Na ów TOP 5 może jeszcze trochę za wcześnie, ale coś pośredniego, np. liga belgijska, to świetny wybór – uważa doświadczony szkoleniowiec.

Nie zamyka jednak przed swym Yokotą drogi do jeszcze mocniejszych lig. - Być może Anglia to nie teren dla niego. Ale już w Hiszpanii mógłby, moim zdaniem, zrobić wrażenie. Potrafiłbym wskazać w Primera division zawodników o podobnych warunkach, umiejętnościach i charakterystyce – Jan Urban wskazuje kierunek, w którym podążać może Yokota, A kto jak kto, ale Urban piłkę hiszpańską ma w małym palcu...