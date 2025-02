Hiszpanie rozpisują się o Lewandowskim i Szczęsnym. Padło jedno słowo, trudno przejść obok tego obojętnie

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona już w 2022 roku, a Wojciech Szczęsny pod koniec 2024. Na początku br. obaj są zawodnikami podstawowej jedenastki i trudno wyobrazić sobie skład „Dumy Katalonii” bez nich, choć nie zawsze to było tak oczywiste, choćby ze względu na fakt, że długo to Inaki Pena był jedynką w bramce. Jednak gdy Szczęsny do niej wszedł, to już swojego miejsca nie oddał, a stawianie na dwójkę Polaków bardzo mocno „oddało” Flickowi w poniedziałek – wówczas w ligowym starciu z Rayo Vallecano to właśnie nasi rodacy poprowadzili zespół do zwycięstwa, która zapewniło Barcelonie fotel lidera po zakończeniu kolejki. Lewandowski zdobył jedynego w tym meczu gola, a Szczęsny kilkukrotnie interweniował tak, że zespół zdołał zachować czyste konto. Nic dziwnego, że hiszpańskie media do teraz rozpisują się o duecie z Polski.

Dziennik „Marca” pochylił się nad najstarszymi zawodnikami Barcelony w tym sezonie. Jak się okazuje, oprócz Lewandowskiego i Szczęsnego tylko... dwóch przekracza 30. rok życia! Jeden z nich to ter Stegen, który nie gra z powodu kontuzji, oraz Inigo Martinez. Dziennikarze zauważają, że dwójka Polaków i Martinez stali się wręcz nietykalni w zespole Flicka. – Martinez, Szczęsny i Lewandowski to najstarsi gracze w składzie, a dziś są nietykalni – napisano wprost – Często zdarza się, że Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lope, Hector Fort otrzymują w tym sezonie wiele pochwał od Barcelony za swoją młodość. Ale Hansi Flick nie zapomina o weteranach. Tak naprawdę pozycja trzech najstarszych zawodników jest niekwestionowana. Stanowią trzon galowej jedenastki – dodano.

