Kataloński sen Szczęsnego kiedyś się skończy. Marc-André ter Stegen wraca do zdrowia

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

22 września 2024 roku ter Stegen zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, po zerwaniu ścięgna rzepki w kolanie było pewne, że jego przerwa w grze potrwa kilka miesięcy. Barcelona działała zdecydowanie i szybko namówiła Wojciecha Szczęsnego na podpisanie rocznej umowy. Polski bramkarz wrócił więc z emerytury i ostatnio prezentuje się bardzo dobrze. Barca z nim w bramce jeszcze nie przegrała.

W poniedziałek Szczęsny pomógł ekipie FCB wygrać z Rayo 1:0, głównie za sprawą fenomenalnej (podwójnej!) interwencji w 37. minucie. Instynktownie obronił strzał Randy'ego Nteki, a potem niczym rasowy sprinter zebrał się do obrony dobitki. - Na ten moment to nasz numer jeden. Wybronił nam trzy punkty - mówił nawet po spotkaniu Hansi Flick, szkoleniowiec wicemistrzów Hiszpanii. To był dziesiąty mecz "Szczeny" w barwach Blaugrany, dziewiąty wygrany. W pięciu z nich nie stracił bramki. Trudno się dziwić działaczom Barcelony, że chcą, by został w klubie na dłużej...

Dziennik "Sport" informuje za to, że ter Stegen kontynuuje rehabilitację i ma nadzieję, że uda mu się wrócić do gry w maju, by zagrać przynajmniej kilka minut jeszcze w tym sezonie. Jako punkt odniesienia przyjmuje Thibaut Courtoisa, który po zerwaniu więzadła i łąkotki w poprzednim sezonie wrócił do gry w kluczowych meczach ligowych i Ligi Mistrzów.

Ter Stegen podzielił się swoimi postępami na X: "Każdy powrót zaczyna się od małych zwycięstw. Jestem bardzo szczęśliwy, że po dłuższym czasie założyłem moje rękawice i buty" – napisał 15 lutego. Trzy dni później dodał: "Kolejny dzień postępów".

W maju Barcelona rozegra pięć ligowych spotkań: z Realem Valladolid (4.05), Realem Madryt (11.05), Espanyolem (14.05), Villarrealem (18.05) i Athletikiem (25.05). Jeśli Barcelona awansuje do finału Ligi Mistrzów, będzie miała mecz 31 maja na Allianz Arenie w Monachium. Istnieje szansa, że Ter Stegen dostanie szansę występu w jednym z tych spotkań.

Wojciech Szczęsny wreszcie zadebiutował w Barcelonie SHORT