Lechia znów to zrobiła! Zagłębie na kolanach, Tomas Bobcek trafił dwa razy [WIDEO]

Tomas Bobcek znów to zrobił i to dwa razy

W poprzedniej kolejce bohaterem Lechii był Tomas Bobcek. To właśnie on strzelił gola na wagę sensacyjnego zwycięstwa nad Lechem. Teraz Czech znów jest na ustach kibiców gdańskiej drużyny, bo w starciu z Zagłębiem zdobył dwie bramki. W pierwszej połowie osiem minut wstrząsnęło ekipą gospodarzy. Najpierw Camilo Mena wbiegł na pole karne, ale jego mocne dośrodkowanie odbił przed siebie bramkarz Dominik Hładun. Do piłki podbiegł jednak Bobcek i silnym strzałem dał zespołowi z Pomorza prowadzenie. Po ośmiu minutach Zagłębie znów było w tarapatach. Tym razem Bobcek dośrodkował po ziemi na pole karne. Obrońca Jarosław Jach nie zdołał przejąć jego podania. W efekcie Maksym Chłań strzałem w krótki róg po raz drugi zaskoczył obronę gospodarzy.

Mateusz Wdowiak z honorowym golem dla Zagłębia

W drugiej połowie defensywa Zagłębia znów popełniła błąd, a konkretnie Jarosław Jach, który wybijając piłkę trafił w rywala. Z jego prezentu skorzystał Bobcek i będąc przed Hładunem nie dał mu żadnych szans na skuteczną interwencję! Gospodarze walczyli i w końcówce zmniejszyli rozmiary porażki. Zrobił to Mateusz Wdowiak, który wykorzystał dośrodkowanie Tomasza Pieńko i uderzeniem piłki głową zdobył bramkę. W końcówce sędziowie analizowal także sytuację pod kątem tego, czy Kacper Sezonienko zagrał piłkę ręką. Jednak nie doszukali się nieprzepisowego zagrania ze strony gracza Lechii.

Czasami potrzeba odrobiny szczęścia! Bobcek trafia do siatki po raz drugi i Lechia prowadzi 3:0! 💪📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/nlrMuwReCd— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 17, 2025

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 1:3

Bramki:

0:1 Tomas Bobcek 30. min, 0:2 Maksym Chłań 38. min, 0:3 Tomas Bobcek 55. min, 1:3 Mateusz Wdowiak 79. min

Żółta kartka:

Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin)

Sędziował: Marcin Kochanek. Widzów: 2 496.

Zagłębie: Dominik Hładun - Damian Michalski, Aleks Ławniczak, Jarosław Jach (61, Michał Nalepa) - Tomasz Pieńko, Tomasz Makowski (46, Josip Corluka), Damian Dąbrowski, Kajetan Szmyt (78, Arkadiusz Woźniak), Mateusz Wdowiak - Dawid Kurminowski, Marek Mróz (46, Ludvig Fritzson)

Lechia: Szymon Weirauch - Dominik Piła, Bujar Pllana, Elias Olsson, Miłosz Kałahur - Camilo Mena (56, Anton Carenko), Rifet Kapić, Tomasz Neugebauer, Bohdan Wjunnyk (78, Michał Głogowski), Maksym Chłań (78, Kacper Sezonienko) - Tomas Bobcek (89, Loup-Diwan Guého)

