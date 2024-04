Grecki wieczór Szczecinie. Trzy gole Koulourisa w ciągu 12.minut [WIDEO]

Piłkarze Pogoni przyzwyczajają kibiców do szybko strzelonych goli. W poprzednim meczu na własnym stadionie zrobili to w 47 sekundzie, a dzisiaj po półtorej minuty. Szybki Linus Wahlqvist dośrodkował po ziemi z prawej strony, a Mateusz Bartolewski wpakował piłkę do własnej bramki. Taki początek ustawił mecz z I połowie. W 35. min po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kamila Grosickiego, bardzo sprytnym strzałem popisał się 17-letni Adrian Przyborek, zdobywając swojego pierwszego gola w ekstraklasie.

Półtorej minuty po przerwie było już 3:0. Po dośrodkowaniu Vahana Biczachczjana piłkę do siatki z bliska skierował Efthymis Koulouris, który chwilę później wzniósł do góry koszulkę z nazwiskiem Rafała Kurzawy. To na znak wsparcia dla kontuzjowanego pomocnika Pogoni, który w tym sezonie już nie zagra. Grek kontynuował swój koncert. W 54. min z odległości 11 metrów nie atakowany przez nikogo strzelił drugiego gola, a w 59. minucie głową, trzeciego. Potrzebował 12 minut do skompletowania hat-tricka. Dzięki niemu ma już 12 goli w tym sezonie, o cztery mniej od lidera klasyfikacji strzelców, Erika Exposito. Ruch osłabiony brakiem czterech piłkarzy wykluczonych za kartki nie był równorzędnym rywalem dla Pogoni. W pamięci szczecińskich kibiców zapiszą się tylko kibice „Niebieskich”, którzy dali efektowny pokaz fajerwerków.

Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 5:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Mateusz Bartolewski (2-samobójcza), 2:0 Adrian Przyborek (35), 3:0 Efthymis Koulouris (48), 4:0 Efthymis Koulouris (54), 5:0 Efthymis Koulouris (59-głową).

Żółta kartka - Ruch Chorzów: Josema, Maciej Sadlok.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 18 931.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Leo Borges, Mariusz Malec (74. Benedikt Zech), Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan (65. Marcel Wędrychowski), Alexander Gorgon (46. Joao Gamboa), Fredrik Ulvestad, Adrian Przyborek, Kamil Grosicki (74. Olaf Korczakowski) - Efthymis Koulouris (65. Patryk Paryzek).

Ruch Chorzów: Michał Buchalik - Tomasz Wójtowicz, Josema (72. Maciej Sadlok), Szymon Szymański, Patryk Stępiński - Mateusz Bartolewski, Daniel Szczepan (72. Mike Huras), Filip Starzyński (60. Bartłomiej Barański), Patryk Sikora, Łukasz Moneta (60. Filip Wilak) - Soma Novothny (79. Tomasz Foszmańczyk). (PAP)