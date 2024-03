Gwiazda Legii wypada z gry, co się dzieje? Ale za to ten duet pali się na klasyk z Górnikiem!

Kapustka przechodzi zabiegi, decyzja w niedzielę

W szlagierze z Górnikiem stołeczny klub nie będzie mógł skorzystać z Pawła Wszołka. To efekt czerwonej kartki w poprzedniej kolejce. Kadrowicz opuści dwa mecze. Do końca rozgrywek nie zagra już Blaż Kramer. Słoweniec doznał kontuzji w spotkaniu z Widzewem. Problemy zdrowotne ma także Bartosz Kapustka. - Wiadomo, że Blaż Kramer nie będzie do końca sezonu do naszej dyspozycji - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, w materiale wideo, opublikowanym przez stołeczny klub. - Bartek Kapustka przechodzi zabiegi. Gorzej, niż się tego spodziewaliśmy, zareagował na zastrzyki, które mu zaaplikowano. Dlatego nie będzie trenować. Mam nadzieję, że w niedzielę jego sytuacja ulegnie poprawie na tyle, że będzie mógł wybrać w podróż do Zabrza - zaznaczył.

Kun jest w gotowości, Celhaka też

Szkoleniowiec przekazał także dobre wiadomości. Do zajęć wróciło już dwóch piłkarzy, którzy ostatnio pauzowali z powodu urazów. Patryk Kun miał problem z mięśniem uda. Przytrafiło mu się to podczas spotkania z Pogonią. Opuścił dwa mecze. Z kolei Juergen Celhaka kontuzji doznał podczas przygotowań do rundy rewanżowej na zgrupowaniu w Turcji. - Przybyło nam tych dwóch zawodników - wyznał trener Runjaić. - Patryk Kun jest w pełnej gotowości do gry. Podobnie jak Juergen Celhaka. U niego też jest poprawa. Mamy jeszcze znak zapytania przy Kapustce - przypomniał szkoleniowiec wicemistrza Polski.

