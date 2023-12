Herbata w promocji za jedyne 4 złote. Kibice Pogoni drwią i nie kryją oburzenia

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie sposób zachęty i warunki promocji gorącego napoju podczas jutrzejszego meczu. - Aby choć trochę ułatwić Wam komfortową wizytę na stadionie, podczas jutrzejszego meczu z Górnikiem cena herbaty będzie obniżona o 50% i wynosić będzie 4 złote – brzmi informacja podana przez klub na portalu X.- Dodatkowo informujemy, że kibice bez przeszkód będą mogli wnosić na stadion własne koce. Treść posta wywołała natychmiastowe reakcje kibiców i nie tylko. Uznali je za mizerną reklamę klubu.

❗️Aby choć trochę ułatwić Wam komfortową wizytę na stadionie, podczas jutrzejszego meczu z Górnikiem cena herbaty będzie obniżona o 50% i wynosić będzie 4 złote ☕️Dodatkowo informujemy, że kibice bez przeszkód będą mogli wnosić na stadion własne koce.🎟️… pic.twitter.com/oo4OxGxnMe— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) December 4, 2023

- Jak ktoś studiuje na humanie, to Pogoń z gotowym tematem pracy magisterskiej - jak nie prowadzić komunikacji odc. 286. Jak robicie taką quasi - promocję, to lepiej w ogóle o niej nie informujcie, bo zniżka z 8 na 4 zł to żadna łaska i miły gest – napisał lokalny dziennikarz Mateusz Kasprzyk. Kibice byli mniej dyplomatyczni w swojej ocenie.

- Nie wierze… naprawdę nie można było zrobić tej herbaty za darmo? Przecież to jest takie proste do dogadania z operatorem gastronomicznym. Koszty są żadne w porównaniu do kosztów organizacji dnia meczowego. Żałosne - podsumował herbacianą ofertę Damian Ludwiczak. Oferta proponująca kubek herbaty za 4 złote oburzyła wielu. - Wy naprawdę lepiej byście zrobili, gdybyście w ogóle o tej herbacie nie wspominali, jeśli nie możecie jej rozdawać za darmo... Z 8 na 4 to lepiej bez rozgłosu, bo to żadna Wasza łaska przy tej pogodzie – napisał użytkownik o pseudonimie „Norbert”.

- Czy ktoś z Pogoni zdaje sobie sprawę jak ośmieszający jest to post? - posumował klub użytkownik „Many”. Z kolei użytkownik „szczecinianin 87” nawiązał do słabszych ostatni wyników Pogoni na boisku. - Przy gorszym okresie drużyny, wchodzi marketing Pogoni cały na biało aby odwrócić uwagę od słabszych wyników. Nikt nie mówi o dwóch porażkach każdy o akcji herbata – czytamy. Do poniedziałkowego wieczoru szczeciński klubu sprzedał 6800 biletów na mecz z Górnikiem. Początek we wtorek o godz. 18.00

