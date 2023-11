Hit w Szczecinie w cieniu ligowego szlagieru. Pogoń lepsza od mistrza Polski?

Kursy TOTALbet: Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa

Wygląda na to, że dla piłkarzy Pogoni wrześniowa porażka przed własną publicznością z Legią Warszawa stanowiła „kamień milowy” bieżących rozgrywek. Podopieczni Jensa Gustafssona ponad połowę meczu grali wówczas w przewadze jednego zawodnika, a mimo to dali sobie wbić w tym czasie trzy gole i polegli ostatecznie 3:4. Od tego czasu szczecinianie prezentują się już jednak naprawdę bardzo dobrze, o czym świadczy ich bilans we wszystkich rozgrywkach – pięć zwycięstw, jeden remis i ani jednej porażki. Dzięki tej znakomitej serii Pogoń awansowała na piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i wciąż nie traci kontaktu z ligową czołówką. Kibiców tego klubu mogła co prawda nieco zmartwić postawa ich ulubieńców w niedawnym meczu 1/16 finału Pucharu Polski, ale i tam udało się wywalczyć awans do dalszej fazy, po wyjazdowym zwycięstwie 1:0 nad Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie ma natomiast wątpliwości, że w niedzielę poprzeczka powędruje bardzo mocno w górę – przy ul. Twardowskiego zamelduje się obecny mistrz Polski, Raków Częstochowa. Wielu ekspertów przewiduje bardzo wyrównane oraz zażarte zawody, a podobnego zdania są także bukmacherzy z TOTALbet, który szanse obu drużyn na zwycięstwo ocenia bardzo podobnie. Kurs na triumf Pogoni ustalono bowiem na poziomie 2.70, w przypadku Rakowa jest to z kolei 2.60.

Częstochowianie do Szczecina przyjadą natomiast smutni, choć – mimo wszystko – z podniesionymi głowami. Mistrzowie Polski przegrali bowiem czwartkowy, wyjazdowym mecz przeciwko Sportingowi Lizbona (1:2) w ramach fazy grupowej Ligi Europy, co sprawia, że ich szanse na grę wiosną w europejskich pucharach są już doprawdy znikome. W stolicy Portugalii podopieczni Dawida Szwargi radzili sobie jednak bardzo dzielnie, nawet pomimo faktu, że już od 13. minuty spotkania musieli grać w osłabieniu, po czerwonej kartce dla Bogdana Racovitana. Medaliki nie pozwoliły wyżej notowanemu rywalowi na zbyt wiele, obie bramki tracąc zresztą po rzutach karnych. I choć ostatecznie nie udało im się zdobyć choćby punktu, i tak pozostawili po sobie dobre wrażenie. Teraz czas jednak na powrót do ligowej rzeczywistości, w której Raków – pomimo gry w europejskich pucharach – radzi sobie bardzo solidnie. Klub spod Jasnej Góry zajmuje obecnie lokatę tuż za podium, wciąż mając jeszcze w zanadrzu zaległy mecz do rozegrania. Jeśli zatem w najbliższą niedzielę uda im się zgarnąć w Szczecinie pełną pulę, znajdą się na dobrej drodze do ścisłej ligowej czołówki. O to nie będzie natomiast łatwo, gospodarze są w ostatnim czasie w naprawdę wysokiej formie i z pewnością tanio skóry nie sprzedadzą. Potencjał obu drużyn doskonale obrazują zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, który za każdą złotówkę postawioną na triumf Pogoni lub Rakowa płaci odpowiednio 2.70 zł oraz 2.60 zł. Nie ma wątpliwości, że szykują nam się bardzo wyrównane zawody.

Sonda Czy Raków Częstochowa będzie w stanie obronić mistrzostwo w tym sezonie? Tak, stać ich na to Nie ma opcji

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Pogoń – 2.70

remis – 3.65

Raków – 2.60

Podwójna szansa:

1X – 1.48

12 – 1.30

X2 – 1.47

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.28

nie – 3.42

Raków strzeli gola:

tak – 1.28

nie – 3.47

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.65 powyżej 1.5 – 1.27

poniżej 2.5 – 1.93 powyżej 2.5 – 1.84

poniżej 3.5 – 1.36 powyżej 3.5 – 3.07

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 5.70

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.