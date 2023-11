Huczna zabawa na Legii! Tak "Żyleta" świętowała 50. urodziny. Ciarki murowane

Bartłomiej Wdowik znów huknie z rzutu wolnego? "Głupio byłoby to zaprzepaścić"

Wielu fanów polskiej piłki myśląc o Legii Warszawa widzi nie tylko jeden z największych i najbogatszych zespołów w historii polskiej piłki klubowej, ale również słynną "Żyletę" tworzoną przez najwierniejszych kibiców stołecznej drużyny. Podczas kolejnych meczów niejednokrotnie oni wywoływali oni podziw nawet u kibiców z innych krajów tworząc wyszukane, kontrowersyjne lub prześmiewcze oprawy. Podczas sobotniego meczu 16. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa - Warta Poznań "Żyleta" obchodziła swoje 50. urodziny, a na trybunach warszawskiego stadionu była huczna zabawa.

Wielkie święto przy Łazienkowskiego! Tak "Żyleta" świętowała okrągłe, 50. urodziny

W pierwszej kolejności na trybunie wschodniej imienia Kazimierza Deyny odpalono race, które układały się w wielki napis "LEGIA". To był jednak tylko początek. Stadion przy Łazienkowskiej 3 wypełniony został do ostatniego wolnego miejsca, a wielu kibiców założyło specjalne, okolicznościowe koszulki z hasłem "Żyleta jest zawsze z wami". To samo hasło pojawiło się również na oprawie, która została zaprezentowana na słynnym sektorze. Zobaczcie sami, jak "Żyleta" świętowała swoje 50. urodziny klikając w galerię zdjęć poniżej!