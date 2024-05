Jak kapitan Josue zagra z Lechem? Trener mówi o gwieździe Legii i jego misji do wykonania

Będzie prezentował najlepszy poziom

Szkoleniowiec Legii nie ma wątpliwości, że jego rodak nie zawiedzie w starciu z Lechem, że będzie dyrygował poczynaniami kolegów. - Pierwsza rzecz, którą chce powiedzieć o Josue to, że jestem przekonany, że to będzie jeden z naszych liderów nie tylko w Poznaniu, ale w trzech ostatnich meczach - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Będzie wszystko robił, zresztą jak do tej pory, żeby prezentować najlepszy poziom po to, aby być jednym z liderów z opaską na ręku. Po to, aby wykonać misję, rolę najlepiej jak potrafi oddając wszystko dla tego klubu. Jestem o tym przekonany, bo wiem, jaki to jest człowiek. Wiem w jaki sposób będzie chciał nam to oddać - zaznaczył.

Nie czuje się na siłach

Ostatnio informowaliśmy, że po sezonie Josue odejdzie z Legii. Jego umowa nie zostanie przedłużona. - Co do potwierdzenia. Jeżeli klub nie puścił oficjalnego potwierdzenia, to ja nie czuję się na siłach, aby, to robić - odparł trener Feio podczas konferencji prasowej. - Nie uważam, że jest to moja rola, żeby to robić. Co do decyzji. Jestem człowiekiem, który jest częścią struktury. Przyszedłem do największego klubu w Polsce. Po pierwsze: znając swoją rolę w tych strukturach spełniam ją i jestem gotów pomóc w jakimkolwiek obszarze. Jestem człowiekiem działającym na zasadzie zaufania i współpracy. Poziom komunikacji między poszczególnymi działami istnieje. To jest moja odpowiedź - stwierdził szkoleniowiec warszawskiego klubu.

