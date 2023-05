Jan Urban wciąż się waha w sprawie swej przyszłości. A trybuny w Zabrzu chcą jednego

Lukas Podolski mocno o transferze do Legii lub Lecha. Jasno wyraził co zrobiłby, gdyby dostał taką ofertę

Wygrana 2:1 ze szczecińską Pogonią oznacza kłopot dla „portowców”: stracili trzecią pozycję w tabeli, wartą o ok. 3,5 mln zł więcej niż miejsce czwarte, na które spadli przed 34. kolejką. „Górnicy” z kolei są już pewni tego, że zajmą lokatę lepszą niż w poprzednim sezonie. Jan Urban ze swymi podopiecznymi zajął wówczas ósme miejsce, co zostało ocenione pozytywnie przez kibiców i ekspertów, ale zupełnie niedocenione przez zarządzających klubem. Drugiego dnia po rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu zwolnili szkoleniowca…

Dziś Jan Urban „wjechał na białym koniu”, wyciągając zabrzan „spod kreski”: kiedy obejmował drużynę, poważnie zagrożona była spadkiem. „Nie mamy planu B, Jan Urban jest jedynym kandydatem” – mówił na niedawnym spotkaniu z mediami prezes Górnika, Adam Matysek.

Trener zabrzan konsekwentnie jednak wstrzymuje się od jednoznacznych deklaracji w tej sprawie. Przed meczem ze szczecinianami szanse na pozostanie przy Roosevelta na kolejny sezon oceniał w kategoriach „50 na 50”. Widzowie doskonale znają jego stanowisko. Dlatego kilkukrotnie w czasie spotkania – częściej niż w przypadku Włodzimierza Lubańskiego czy Lukasa Podolskiego – skandowali z trybun głośno „Jasiu Urban”.

- Miłe jest takie zachowanie kibiców wobec mnie – szkoleniowiec bardzo spokojnie odpowiadał na pytanie dotyczące ewentualnego wpływu zachowań kibiców wobec niego. - Na pewno grać przy takich kibicach to supersprawa, to jest jakiś argument. A jeszcze jak się wygrywa… - wzdychał. Natychmiast jednak znajdował też „ale” tejże sytuacji. - Być może taką dobrą passą kręci się bicz na samego siebie, kiedy coś w przyszłości pójdzie nie tak…

Ostateczną odpowiedź na pytanie, czy Urban w Zabrzu zostanie, poznać mamy w tym tygodniu, przed meczem Górnika w Legnicy. - To się rozstrzygnie w najbliższym czasie, nie będę przeciągać tej sytuacji. Będzie odpowiedź – dodał trener „górników”, nie dając wszakże żadnych dodatkowych wskazówek na temat swej decyzji.

