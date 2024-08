Jens Gustafsson odchodzi z Pogoni Szczecin! Dostał propozycję nie do odrzucenia, zastąpi trenerską ikonę

Pogoń poinformowała o tym dzisiaj przed południem w oficjalnym komunikacie. - Jens Gustafsson przestaje pełnić obowiązki I trenera Pogoni Szczecin. Szkoleniowiec otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z ekstraklasowego klubu z Arabii Saudyjskiej, zaakceptował ją i uzgodnił z Pogonią warunki rozstania – czytamy.

Pogoń zgodziła się na rozwiązanie kontraktu, który obowiązywał do końca tego sezonu. - Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić – mówi dyrektor pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk. – Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi. Gustafsson trafił do Pogoni przed sezonem 2023/24, gdy zastąpił Kostę Runjaica. Przez dwa kolejne sezony zajął z Pogonią 4. miejsce w Ekstraklasie. Cieniem na jego pracy położył się przegrany finał Pucharu Polski w ubiegłym sezonie z Wisłą Kraków, co było wielkim rozczarowaniem w Szczecinie. Łącznie prowadził Pogoń w 87 meczach. Według szwedzkich mediów Gustafsson będzie nowym trenerem Al Fateh, gdzie zastąpi bardzo znanego szkoleniowca – Slavena Bilicia. Nowym trenerem Pogoni będzie dotychczasowy asystent Gustafssona, Robert Kolendowicz. W najbliższej kolejce Pogoń zmierzy się w sobotę z Widzewem Łódź.

Cezary Kucharski o meczu z Broendby i pracy Goncalo Feio. Dlaczego piłkarze Legii mogą mieć chaos w głowach?