Jens Gustafsson zaskoczył na konferencji: „Żaden zespół z tej ligi nie grał tak często jak Pogoń"

Po 25. kolejkach Lech jest trzeci z przewagą trzech punktów nad Pogonią. - Najważniejsze, aby nie myśleć o sytuacji w tabeli. To nie pomoże nam podczas spotkania. Musimy grać tak jak graliśmy do tej pory, ale musimy być skuteczniejsi w polu karnym rywala – mówi trener Portowców Jens Gustafsson przed meczem z Lechem. W Pogoni najprawdopodobniej zabraknie skrzydłowego Marcela Wędrychowskiego, który ostatnio miał miejsce w wyjściowym składzie. 21-letni skrzydłowy zmaga się z urazem przywodziciela. Pocieszające dla Pogoni jest to, że poprawiła grę w obronie i nie jest ona już tak dziurawa, jak jeszcze na początku rundy. W trzech spośród ostatnich czterech meczów, Pogoń nie straciła gola. - Środkowi obrońcy wraz z Dante (Stipica-red.) zrobili świetną robotę w ciągu ostatnich kilku meczów. Mariusz, Benedikt i Kostas spisywali się naprawdę bardzo dobrze. Teraz do konkurencji na środku obrony dołącza jeszcze Danijel (Loncar-red.) - mówi szwedzki trener.

Pogoń w ostatniej przerwie na reprezentację w odróżnieniu od 10 innych drużyn Ekstraklasy nie rozegrała meczu sparingowego. Dlaczego? - Nie porównujemy się z innymi klubami. Nie graliśmy meczów sparingowych, ponieważ nie sprawiłyby, że stalibyśmy się lepsi. Przede wszystkim dlatego, że kilku zawodników pojechało na mecze reprezentacji, a część występowało w II zespole. Jeśli jesteśmy zainteresowani statystykami i liczbami, to myślę, że jeżeli podliczy się nasze wszystkie rozgrywki, w tym gry wewnętrzne, to okaże się, że żaden zespół z tej ligi nie grał tak często jak Pogoń - mówi Gustafsson. Dziwić może, że szkoleniowiec do tej statystyki wlicza też gry wewnętrzne drużyny. Wiadomo przecież, że zaangażowany wciąż w grę w europejskich pucharach Lech, jak również wcześniej Raków rozegrały ogólnie w sezonie więcej meczów niż Pogoń. Mecz Lecha z Pogonią w niedzielę o godz. 17.30.

