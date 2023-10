Jerzy Brzęczek zaliczy wielki powrót? Ma pomóc w awansie, coraz więcej na to wskazuje!

Jerzy Brzęczek wróci na ławkę trenerską? Po tym, jak były szkoleniowiec reprezentacji Polski został zwolniony z Wisły Kraków, został on ekspertem telewizyjnym i nic nie zapowiadało na to, aby mógł wrócić do swojego fachu. Okazuje się jednak, że istnieje klub, który bardzo chce jego powrotu. Drużyna zmaga się ostatnimi czasy z problemami, a trener mógłby pomóc w potencjalnej walce o awans do Ekstraklasy.

Jerzy Brzęczek zaliczy wielki powrót? Media nie mają wątpliwości

Miejscem, do którego miałby wrócić Jerzy Brzęczek jest Wisła Płock. Drużyna "Nafciarzy" ma w sezonie 2023/2024 bardzo zmienne szczęście co do notowania wyników w I lidze i oddala się od miejsc premiowanych awansem do Ekstraklasy. Zarząd klubu ma bić na alarm, a posada Marka Saganowskiego, obecnego szkoleniowca klubu, jest zagrożona.

Powrót Brzęczka na ławkę Wisły Płock byłby dość dużym wydarzeniem nie tylko dla kibiców "Nafciarzy", ale także samego szkoleniowca. To właśnie w klubie z Mazowsza Brzęczek wypromował się na posadę trenera pierwszej reprezentacji Polski. Czy drugie podejście pod pracę z Wisłą będzie równie udane?