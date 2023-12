Jest sercem Molde, to na niego Legia musi zwrócić uwagę. Ale tego najbardziej potrzebuje norweski klub

Bartosz Slisz zdradził swoje pasje, niektóre z nich was zaskoczą. Gwiazda Legii Warszawa to osoba o wielu talentach!

To największy problem Molde, Legia powinna to wykorzystać. Polski trener nie ma wątpliwości

Jest najlepszy, ale to piłkarz... "szklanka"

Polski szkoleniowiec wskazał najlepszego gracza Molde. W jego ocenie norweska drużyna ma kilku ciekawych zawodników. - Najlepszym graczem jest doświadczony kapitan Magnus Wolff Eikrem - powiedział trener Kamil Ryłka w niedawnej rozmowie z "Super Expressem". - To lider, serce tej drużyny. Potrafi najwięcej, ale z nim jest jeden problem. To piłkarz "szklanka", podatny na urazy. W środku pomocy dobrze prezentuje się także młody Emil Breivik. Molde jest mocne w fazach przejściowych i na skrzydłach: z lewej strony Kristoffer Haugen, a z prawej Mathias Loevik. Naprawdę stać ten zespół na wiele - pokreślił.

Igor Strzałek zapamięta to spotkanie na długo. Młody piłkarz Legii poruszony wyznaniem uczestnika Powstania Warszawskiego

Berisha to "dzik" w ataku

Trener zwrócił uwagę na to, że norweski zespół potrzebuje bramkostrzelnego napastnika. - Molde gra na dwóch napastników - opisywał nam Ryłka. - Eric Kitolano jest niski, ale potrafi zaskoczyć. Jednak w tym sezonie w lidze zdobył tylko cztery gole. Veton Berisha jest szybki, ale też jego strzelecki dorobek jest skromny, bo strzelił pięć goli w lidze. To taki "dzik" z przodu, który nęka obrońców. W drugiej części pokazał się nowy nabytek Fredrik Gulbrandsen pozyskany z Turcji. To właśnie on zapewnił triumf w Pucharze Norwegii - stwierdził polski szkoleniowiec.

Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek ze świąteczną wizytą. Ten gest gwiazd Legii wywołał poruszenie wśród najmłodszych

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia wyeliminuje FK Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji? Tak, ma ogromny potencjał Nie, bez przesady Trudno powiedzieć

WIOSŁOWAŁEM Z PIŁKARZAMI LEGII W SZCZYTNYM CELU! BYŁY CIĘŻARY I LITRY POTU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.