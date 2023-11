John van den Brom tak ocenia klasyk z Legią. Co za porównanie trenera Lecha!

To dwie drużyny o innym profilu

Legia zapomniała już o serii czterech porażek z rzędu w lidze. Warszawski zespół zanotował trzy wygrane z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki (Puchar Polski, ekstraklasa i Liga Konferencji). - Spodziewam się bardzo interesującego meczu, ale też bardzo trudnego - powiedział trener John van den Brom podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Pamiętam nasze spotkanie sprzed roku. Zawodnicy chcą takie mecze rozgrywać co tydzień. Zadzwonił do mnie dziennikarz z Holandii z zapytaniem o ten mecz. I porównałem go do pojedynku Ajaxu z Feyeneoordem. Oglądaliśmy wiele meczów Legii, łącznie z ostatnim w Lidze Konferencji. Spotkają się dwa zespoły preferujące grę ofensywną, które dążą do strzelania goli, ale robią to w inny sposób. To są dwie drużyny o trochę innym profilu – tłumaczył.

Gra ofensywna to DNA Lecha

Holenderski szkoleniowiec docenia postawę Legii w europejskich pucharach. - Legia stosuje częste rotacje w składzie - analizował van den Brom. - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Chcemy wygrać to spotkania na naszych zasadach. Gra ofensywna jest w DNA klubu, dlatego nie zakładam, że to Legia będzie częściej w posiadaniu piłki. Dla mnie ten aspekt jest niezwykle ważny, bo posiadając piłkę, możemy kreować sytuacji. Legia wygrała ostatnie trzy mecze w pełni zasłużenie. Zwycięstwa nie były wynikiem jakiegoś szczęścia, ale wynikały z dużej jakości drużyny. Trener Kosta Runjaić przypomni zawodnikom, z jakim rywalem grają - dodał szkoleniowiec poznańskiego klubu.

