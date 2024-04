i Autor: Cyfrasport Gabriel Kobylak

Co za gol w polskiej lidze!

Kabaret w Ekstraklasie. Bramkarz zdobył bramkę z 70 metrów. Wideo stanie się viralem

Co tam się wydarzyło! Do niespotykanej sytuacji doszło podczas meczu w ekstraklasie. Bramkarz Radomiaka strzelił gola wyprowadzając piłkę. Piłka przeleciała ponad 70 metrów i - ku zaskoczeniu bramkarza Puszczy - wpadła do siatki beniaminka! Szok i niedowierzanie! To trzeba koniecznie zobaczyć.