Kamil Grosicki już nawet się nie hamuje. Ma pilny apel, mowa o przyszłości, to może być decydujące

Kamil Grosicki zabrał głos w bardzo ważnej sprawie. Mimo że piłkarz reprezentacji Polski i jego Pogoń Szczecin zmierzają po miejsce w kwalifikacjach europejskich pucharów, to sam piłkarz nie ma wątpliwości, że musi apelować do zarządu Pogoni w pewnej, bardzo ważnej sprawie. Zawodnik nie ma wątpliwości, że może być to decydujące względem przyszłości.

Kamil Grosicki apeluje do władz Pogoni Szczecin. Tego potrzeba klubowi

Mimo że Pogoń radzi sobie dobrze, to Grosicki nie ma wątpliwości, że trzeba apelować do drużyny o odpowiednie wzmocnienia, które pomogą zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA, a w przyszłości walczyć o mistrzostwo Polski.

- Potrzebujemy wzmocnień i trzeba o tym głośno mówić. Musimy mieć szeroką kadrę i mocną rywalizację. Gramy takim systemem, do którego trzeba jeszcze kilka "klocków" dołożyć, by to wszystko funkcjonowało. Ze wzmocnień może być jedynie korzyść na przyszłości. Na razie mamy jednak ten sezon i zobaczymy co przyniesie przyszłości (...) Kiedy witałem się z kibicami, zaznaczyłem, że gramy o mistrza. Wiem, że kibice w Szczecinie marzą, by coś jednak do gabloty wsadzić- stwierdził, cytowany przez portal transfery.info.