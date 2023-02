Falstart Pogoni Szczecin. Gwiazdor Portowców Kamil Grosicki skrzywdzi Jagiellonię?

Pogoń zalicza falstart na początku rozgrywek. Musi szybko się otrząsnąć, aby nie stracić kontaktu z ligową czołówką. Czy w odrodzeniu "Portowców" pomoże "Grosik" i pogrąży klub z Podlasia? Jagiellonia chce przełamać serię ośmiu spotkań bez zwycięstwa i odskoczyć od strefy drużyn zagrożonych spadkiem. - Grosicki pewnie kocha Jagiellonię i pewnie będzie chciał ją skrzywdzić - powiedział Wojciech Pertkiewicz, prezes klubu z Podlasia w naszym programie „PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport”. - Doświadczyliśmy tego chociażby w poprzednim sezonie. Strzelił nam wiosną gola i meczu nie wygraliśmy. Nadzieje we mnie są duże. Wiążą się one z tym, że mamy trzech nowy zawodników, który proces adaptacji i wejścia w drużynę mają za sobą. Mam nadzieję zobaczyć, jeśli nie wszystkich, to co najmniej dwóch z nich na boisku. Mam nadzieję, że pomogą delikatnie odmienić to, jak gramy i sprawić, żeby wynik był pozytywny. Najlepiej, żeby to było jeszcze w ten sposób, że zagramy na zero z tyłu. Złapalibyśmy delikatny oddech - stwierdził szef Jagiellonii.

