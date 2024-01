Kamil Kosowski wskazał talent w ekstraklasie. Były kadrowicz nie ma wątpliwości, młody adept zrobi karierę?

Co za porównanie!

Tym piłkarzem jest Aleksander Bobek, który w tym sezonie zadebiutował w ekstraklasie. Młody bramkarz ŁKS-u Łódź zagrał w 16 spotkaniach i pokazał wysokie umiejętności. - Mamy konkretnych bramkarzy broniących za granicą i patrząc np. na sytuację utalentowanego Aleksandra Bobka, którego jestem fanem, doradzałbym mu wyjazd - napisał Kamil Kosowski w felietonie "Trafił Kosa na piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego". - Jeśli masz 20 lat, zaczynasz bronić w lidze, jesteś perspektywiczny, a o twoje usługi pyta wielki, zagraniczny klub, to nie masz prawa się zastanawiać. Tylko tam idziesz - argumentował.

Były kadrowicz uważa, że dla młodego zawodnika wyjazd do zagranicznego klubu jest szansą na zrobienie progresu. - Wiesz, że na początku nie będziesz bronił - tłumaczył Kosowski w "Przeglądzie Sportowym". - Ale masz świadomość, że otrzymasz niesamowitą wiedzę od "jedynki", która jest światowej klasy golkiperem. Na co dzień potrenujesz ze znakomitym szkoleniowcem, zapoznasz się z wielkim futbole. Wszystko tam jest na wysokim poziomie, co może pomóc w rozwoju - wyjaśniał był pomocnik reprezentacji Polski.

