Mariusz Rumak rozrusza poznańską Lokomotywę? Tak wygląda dorobek trenera, gdy pracował w Lechu i innych klubach

Trener Mariusz Rumak wrócił do Lecha. Pracował w nim od lutego 2012 roku do sierpnia 2014 roku. Prowadził Kolejorza w 101 meczach. 55 z nich wygrał, 20 zremisował i 26 przegrał. Czy teraz poprawi ten dorobek? Władze klubu celują w zdobycie mistrzostwa Polski. Jest także szansa na wygranie Pucharu Polski. W każdym razie nowy-stary szkoleniowiec zabrał się do pracy z wielką ochotą. Widać, że powrót na stanowisko pierwszego szkoleniowca Kolejorza bardzo go ucieszył. Jest zdeterminowany, żeby za jego kadencji zespół odniósł sukces. Na razie wiadomo, że będzie odpowiadał za drużynę do końca sezonu.

Rumak zaraził pasją i energią

Były napastnik Lecha Piotr Reiss jest zwolennikiem powrotu szkoleniowca. - Spodobał mi się ten optymizm, pasja i energia u szkoleniowca - wyjawił nam niedawno były król strzelców ekstraklasy. - Ważne, aby te wszystkie cechy przerzucił na podopiecznych. Trzymam za niego kciuki. Szanuję go nie tylko jako trenera, ale i człowieka. To z nim za sterami na koniec kariery cieszyłem się z wicemistrzostwa Polski - przypomniał.

Bilans trenera Lecha:

* Lech Poznań: 897 dni

101 meczów: 55 wygranych, 20 remisów, 26 porażek

* Zawisza Bydgoszcz: 372 dni

39 meczów: 13 wygranych, 10 remisów, 16 porażek

* Śląsk Wrocław: 285 dni

33 mecze: 12 wygranych, 11 remisów, 10 porażek

* Termalica Nieciecza: 80 dni

10 meczów: 2 wygrane, 2 remisy, 6 porażek

* Odra opole: 468 dni

47 meczów: 14 wygranych, 12 remisów, 21 porażek

* Polska U-19: 237 dni

5 meczów: 1 wygrana, 1 remis, 3 porażkiŹródło danych: transfermarkt.pl

