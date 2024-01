Szymon Żurkowski na to musi uważać. Padły słowa o szlabanie, małych kroczkach i rezerwach

To już koniec plotek w sprawie Zielińskiego! To tam zagra w następnym sezonie, gigant podpisał Polaka!

Oby "Żurek" nie poszedł nie poszedł w ślady Czarnogórca

Były reprezentant Polski przywołał przypadek gracza Lecce. Na starcie sezonu Nikola Krstović zdobył cztery bramki i na tym poprzestał. - Potem zamilkł - przypomniał Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Szlaban opadł i posucha trwa nadal. Oby "Żurek" nie poszedł nie poszedł w ślady Czarnogórca. Chciałbym, aby Żurkowski poderwał na dobre drużynę i dalej był tak skuteczny. Bo od niego będzie wiele zależało w tej rundzie. Drużyna potrzebuje jego goli, asyst, dobrej gry, aby utrzymać się we włoskiej elicie. Ważne, żeby się nie zachłysnął swoimi wyczynami. Małymi kroczkami też można wrócić na dawne tory - zapowiedział.

Może naprawdę coś jeszcze osiągnąć we Włoszech

To drugie podejście Żurkowskiego do Empoli. Za pierwszym razem wywalczył z tym klubem awans do Serie A, a w kolejnym utrzymał się z nim w elicie. - Wiedział, gdzie należy przyjść, aby odzyskać skuteczność - tłumaczył. - Cztery gole w dwóch meczach to jest coś obłędnego, szalonego i niezrozumiałego. Ale dobrze, że ten piłkarz wskoczył na taki poziom. Ma potencjał i cały czas tkwią w nim rezerwy. Może naprawdę coś jeszcze osiągnąć we Włoszech - podkreślił Czachowski na naszych łamach.

