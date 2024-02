Kebab Lukasa Podolskiego skrywa jedną tajemnicę. Fani muszą na to uważać, jasne ostrzeżenie

Franciszek Smuda rozpływa się nad gwiazdorem Ekstraklasy. Zrobił na legendzie ogromne wrażenie, poprowadzi drużynę do mistrzostwa?

Lukas Podolski od kilku lat może poszczycić się własnym biznesem gastronomicznym! Kebab Mangal Döner umiejscowiony w niemieckiej Kolonii jest bardzo częstym miejscem kulinarnych spotkań dla fanów piłki nożnej i gastronomii. Mimo że lokalizacja cieszy się nieposzkalowaną opinią, a odwiedzający ją chwalą sobie smak i cenę dań, tak jest jeden szczegół, który może wpływać na ogólną ocenę kulinarnego doświadczenia. Jedna z fanek z Polski, która wybrała się do Kolonii w celu skosztowania kebaba powiedziała o tym wprost - fani mają ostrzeżenie!

Lukas Podolski ma własnego kebaba. Fanka powiedziała o jednej rzeczy, przestroga dla fanów!

Mimo że kebab może się poszczycić zachwytami, a fani z Polski są częstymi gośćmi, tak okazuje się, że lokal ma jedną, zasadniczą wadę. Jak napisała jedna z odwiedzających, w samym lokalu jest bardzo mało miejsca, w którym można by spożyć przysmaki. Miłośnicy Podolskiego, którzy wybierają się więc do jego restauracji, muszą na to uważać!

- Jedyna wada tego miejsca jest taka, że nie ma gdzie usiąść i zjeść - pisze fanka w recenzjach Google.