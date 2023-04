Kibice i PZPN dopięli swego! Pilne informacje przed finałem Pucharu Polski. Cezary Kulesza nie pozostawił złudzeń

Tak Aleksandar Vuković odmienił Piasta. Marzył o utrzymaniu, a teraz drużyna Vuka puka do Europy

Od kiedy finał Pucharu Polski rozgrywany jest na Stadionie Narodowym w Warszawie, rozgrywki nabrały większego znaczenia dla wielu klubów. Bo kto nie chciałby zagrać przed kilkudziesięciotysięczną publicznością na największym obiekcie w Polsce? W tym roku do finału dotarły Legia Warszawa i Raków Częstochowa, a więc dwie czołowe ekipy PKO Ekstraklasy. O poziom piłkarski nie trzeba się obawiać, ale duże znaki zapytania powstały wokół atmosfery podczas spotkania.

Kibice Legii grożą bojkotem. Poważne wyzwanie przed PZPN. Kolejna afera przed finałem Pucharu Polski?

Kulesza z pilnymi informacjami

Już przed rokiem doszło do skandalu. Kibice Lecha Poznań nie weszli na trybuny PGE Narodowego, gdyż nie mogli wnieść tzw. "sektorówki", o czym zdecydowała m.in. straż pożarna. W geście protestu fani nie pojawili się na stadionie i więcej mówiono o tej sytuacji, niż meczu Kolejorza z Rakowem. Pierwotnie i tym razem była mowa o zakacie sektorówek. Kibice Legii w tej kwestii wyrazili się jasno i grozili bojkotem, jeśli decyzja nie zostanie zmieniona.

Wielkie święto na Narodowym?

Ale już od kilku dni mówiło się, że PZPN negocjuje ze strażą pożarną i miastem Warszawa o możliwości wniesienia opraw. We wtorkowe popołudnie Cezary Kulesza przekazał, że negocjacje potoczyły się po myśli fanów i PZPN. - Udało się, straż pożarna dała zielone światło dla sektorówek podczas finału Fortuna Puchar Polski na PGE Narodowym. Dziękuję Państwowej Straży Pożarnej i Warszawie za dobrą współpracę. 2.05.23 16:00 Legia Warszawa vs Raków Częstochowa — to będzie prawdziwe święto kibiców - napisał prezes PZPN na Twitterze.

Udało się!💪straż pożarna dała zielone światło dla sektorówek podczas finału @PZPNPuchar na @PGENarodowy! Dziękuję @KGPSP i @warszawa za dobrą współpracę! 2.05.23 16:00 @LegiaWarszawa vs. @Rakow1921 - to będzie prawdziwe święto kibiców!— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 18, 2023