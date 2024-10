Kim jest Ryszard F.? Był twarzą korupcji w polskim futbolu, teraz wychodzi na wolność. Sylwetka "Fryzjera"

Kiedy Maximillian Oyedele wróci do gry? Wiadomo, co ze zdrowiem gwiazdy Legii, tak to widzi trener Feio

Ryszard F. opuścił więzienie. Jak podał Bogumił Horoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, "Fryzjer" opuścił zakład karny przez brak sprawiania problemów wychowawczych, a także przez podeszły wiek 78 lat. Przypominamy sylwetkę jednej z twarzy największej afery korupcyjnej w historii polskiego futbolu.

Kim jest Ryszard F. ? Sylwetka "Fryzjera"

Swoją karierę w piłce nożnej F. rozpoczynał od Olimpii Poznań. W 1990 roku zaczął działać w LZS Czarni Wróblewo. Rok później doszło do podpisania głośnej umowy patronackiej między klubem a Fabryką Kuchni "Wromet" we Wronkach. Rok później doszło do fuzji Błękitnych Wronki z Czarnymi/Wromet Wróblewo i powstała Amica Wronki. Drużyna z Wielkopolski awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej.Amica zwyciężała trzykrotnie w rozgrywkach o Puchar Polski i dwukrotnie o Superpuchar. Działacz w 2000 roku został uznany przez Prezydium PZPN jako persona non grata, więc w praktyce nie mógł działać w strukturach piłkarskiej centrali ani w klubach występujących na szczeblu centralnym.

Przez następne lata "Fryzjer" znajdował się na ławce oskarżonych. Udowodniono mu ustawianie spotkań piłkarskich Arki Gdynia, Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin, Podbeskidzia Bielsko Biała, Kotwicy Kołobrzeg i Zagłębia Lubin. Od 3 listopada 2022 roku przebywał w zakładzie karnym w Krzywańcu, został zwolniony przedterminowo 3. września 2024 roku, o czym dowiedział się portal "Interia".

- W motywach tej decyzji leży przede wszystkim to, że nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, krytycznie odnosił się do swojej przeszłości, podejmował się działań na rzecz zakładu karnego, ale nie tylko, bo jak widzę w uzasadnieniu: także działań społecznych, choć nie są one skonkretyzowane. Decydujący był również wiek skazanego, osiągnął 78 lat. To wiek podeszły, istotna okoliczność, która zdaniem sądu uzasadniała udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia – przekazał "Interii" Bogumił Hoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.