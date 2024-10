Kiedy Maximillian Oyedele wróci do gry? Wiadomo, co ze zdrowiem gwiazdy Legii, tak to widzi trener Feio

Ryszard F. już od wielu lat staje przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W przeszłości trafił do więzienia za ustawianie meczów Arki Gdynia, ale opuścił zakład karny w 2013 roku. Kolejne sprawy przeciwko niemu toczyły się jednak nadal i w listopadzie 2022 roku trafił ponownie za kratki i odsiadywał swój wyrok w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Tam 78-letni już Ryszard F. miał przebywać do maja 2025 roku, co było konsekwencją połączenia wyroków i wpisania na poczet kary przebywanie w areszcie. – W grudniu 2019 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Ryszarda F. na 4,5 roku pozbawienia wolności, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 2021 roku to orzeczenie utrzymał. Jednak "Fryzjer" wniósł o połączenie zasądzonych łącznie trzech jego wyroków, a Sąd Okręgowy we Wrocławiu w czerwcu 2022 roku orzekł łączną karę sześciu lat pozbawienia wolności, jednocześnie zaliczając na poczet tego wyroku odsiedziane już przez Fryzjera (w wątku dotyczącym Arki Gdynia) 3,5 roku więzienia – tłumaczy Blog Piłkarska Mafia. Jak podaje jednak portal Intera Sport, „Fryzjer” właśnie został przedwcześnie zwolniony ze wspomnianej odsiadki.

Ryszard F. wyszedł z więzienia! We wrześniu zwolniono go warunkowo

Jak podaje portal Interia, Ryszard F. opuścił zakład karny 3 września 2024 roku. – Sąd warunkowo przedterminowo zwolnił Ryszarda F., który odbył ponad sześć lat orzeczonej kary. W motywach tej decyzji leży przede wszystkim to, że nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, krytycznie odnosił się do swojej przeszłości, podejmował się działań na rzecz zakładu karnego, ale nie tylko, bo jak widzę w uzasadnieniu: także działań społecznych, choć nie są one skonkretyzowane. Decydujący był również wiek skazanego, osiągnął 78 lat. To wiek podeszły, istotna okoliczność, która zdaniem sądu uzasadniała udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia – powiedział Bogumił Hoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w rozmowie z Interią Sport. Jak podał portal, sam „Fryzjer” odmówił komentarza w całej sprawie.