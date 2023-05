Koniec niepewności w sprawie Lukasa Podolskiego w Zabrzu. Mistrz świata podjął ostateczną decyzję co do gry w Górniku

Lukas Podolski mocno o transferze do Legii lub Lecha. Jasno wyraził co zrobiłby, gdyby dostał taką ofertę

W ten sposób rozwiązana została jedna z dwóch najważniejszych zagadek personalnych, gnębiących w ostatnich tygodniach fanów zabrzańskich. Piłkarz wielokrotnie pytany był w tym czasie o swą przyszłość. I choć potwierdzał, że kontrakt został przez klub przygotowany i uzgodniony, pod dokumentem wciąż brakowało jego podpisu.

- Przed meczem z Pogonią dostanie informacje. Pozytywną – zapewniał „Super Express” w minionym tygodniu prezes Adam Matysek. I dotrzymał słowa! Mecz ze szczecinianami w sobotnie popołudnie (17.30), a nieco ponad 24 godziny wcześniej obie strony z satysfakcją zakomunikowały przedłużenie dotychczasowej umowy. I to nie o rok, ale do czerwca 2025!

37-letni napastnik ma bardzo udany sezon w zabrzańskich barwach. Do pięciu trafień dołożył aż 10 asyst i nie krył z tego powodu wielkiej satysfakcji. W czwartek, przed podpisaniem umowy, wziął udział w akcji w Gliwicach, promującej sobotnie spotkanie. Z kibicami spotkał się m.in. w dzielnicy Sośnica, do której wielokrotnie zaglądał w okresie gry w Niemczech i innych krajach, odwiedzając mieszkającą tam babcię. Sam ufundował też 1000 biletów na mecz Pogonią, walnie przyczyniając się do tego, że wszystkie wejściówki zostały wyprzedane.

W tej sytuacji nierozwiązana zostaje tylko druga z zagadek, dotycząca przyszłości trenera Jana Urbana.