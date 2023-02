Kosta Runjaić tak ocenia Piast Gliwice. Mówi też o byłym trenerze Legii

Kolejny krok Rakowa do mistrzostwa. A co zapisał w notesie Santos?

Co zanotował Fernando Santos?

Ciężko uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. Sceny z Ekstraklasy sławne na cały świat, ale nie ma się z czego cieszyć

Trudno strzelić gola drużynom Vukovicia

W poprzedniej kolejce Piast pokonał 2:0 na wyjeździe Zagłębie Lubin. - Piast bardzo dobrze rozpoczął 2023 rok - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny profil Legii. - Piłkarz dobrze zagrali we wszystkich kolejkach. W mojej ocenie zasłużyli na punkt w meczu z Rakowem Częstochowa. Trudno strzelić gola drużynom prowadzonym przez trenera Aleksandara Vukovicia, które dobrze grają w ataku. Jego zespół wykazuje chęć do walki. To będzie dla nas sporym wyzwaniem - zaznaczył.

Zrobią wszystko, żeby wygrać z Piastem

Legia po dwóch wygranych, w ostatniej kolejce zremisowała 2:2 na Łazienkowskiej z Cracovią. - We wszystkich statystykach meczu z Cracovią mieliśmy przewagę - analizował Runjaić, cytowany przez klubowe media. - Mimo remisu zaprezentowaliśmy się naprawdę solidnie. Jeżeli będziemy potrafili powtórzyć taką grę i statystyki z Piastem, to będziemy mieć duże szanse, aby wygrać. Zespół potwierdza mentalność zwycięzców. Nie był to pierwszy raz w sezonie, gdy potrafiliśmy odwrócić niekorzystny rezultat i zdobyć punkty. Jestem przekonany, że z Piastem pokażemy odpowiednie zaangażowanie i zrobimy wszystko, aby wygrać mecz - prognozował Runjaić.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin