Łapiemy się za głowę po słowach Podolskiego! Naprawdę zamierza to zrobić, kibice byliby w euforii!

Lukas Podolski postanowił powiedzieć o wielkim planie Górnika Zabrze! Okazuje się, że były gwiazdor reprezentacji Portugalii i eks-gracz Manchesteru United, Sportingu CP, Lazio i Valencii - Nani, był bliski dołączenia do drużyny "Trójkolorowych". Jak przekonywał niemiecki mistrz świata z 2014 roku w rozmowie z Mateuszem Borkiem, temat byłego skrzydłowego klubu z Old Trafford nie umarł i możliwe, że będzie do niego powrót przy okazji letniego okienka transferowego. Czy będziemy świadkami naprawdę dużego transferu?

Nani jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom światowej piłki nożnej. Portugalczyk w barwach Manchesteru United był 4 razy mistrzem Anglii, a także zdobywał Ligę Mistrzów. Na swoim koncie ma także mistrzostwo Europy z 2016 roku. Jak powiedział Lukas Podolski, w poprzednim roku dochodziło do rozmów na linii pomocnik - Górnik Zabrze, jednak wtedy Nani zdecydował się na transfer do tureckiej Adany Demirspor. Temat może jednak powrócić już całkiem niebawem, o czym napastnik mówił w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

- Czy jest ktoś, kogo mogłeś ściągnąć do Górnika, ale się nie udało? - zapytał Mateusz Borek w programie "Hejt Park".

- Nani. Tak, ten Nani. Był temat rok temu. Poszedł wtedy do Adany w Turcji. Może ten temat wróci - odpowiedział Podolski, sugerując, że drogi Górnika Zabrze i byłego skrzydłowego Manchesteru United mogą się jeszcze przeciąć.