Lechii Gdańsk plan na utrzymanie. Nowy trener mówi o orkiestrze, cytuje byłą legendę futbolu

Uczył się fachu o wielu znakomitych trenerów

Po ostatniej wyjazdowej porażce 0:2 z Wartą Poznań pracę stracił Marcin Kaczmarek, który został zatrudniony we wrześniu ubiegłego roku. Teraz w opanowaniu kryzysu i uratowaniu się przed degradacją podjął się David Badia. Czy hiszpański szkoleniowiec poradzi sobie w trudnym okresie dla klubu? W każdym razie zapału mu nie brakuje. - Ekstraklasa to w dużym stopniu liga fizyczna, tempo jest wysokie, jest sporo dynamicznych akcji - powiedział trener David Badia na konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jestem dumny, że mogę tutaj być i spróbować swoich sił. Uczyłem się od wielu znakomitych trenerów. Uważam, że potrafię szybko zaadaptować się do nowych warunków. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony – zapewnił.

Cytuje legendą Johana Cruyffa

W następnej kolejce Lechia zagra u siebie ze Śląskiem Wrocław. - Wierzę, że uda się odwrócić sytuację, w której się obecnie znajdujemy - podkreślił Hiszpan. - Obejrzałem wszystkie mecze zespołu, a w środę poprowadziłem pierwszy trening. Widziałem, że zawodnicy mają nie tylko duży potencjał i umiejętności, ale są również zmotywowani, mają dobrą energię i starają się walczyć. Na pewno zmian za wielu nie będzie, bo nie ma na to czasu. Najważniejsze, że zawodnicy chcą się uczyć. Będę dążył do tego, aby drużyna miała większe posiadanie piłki, bo to powoduje, że możemy kreować więcej sytuacji. Johan Cruyff powiedział, że jeśli masz piłkę przy nodze to nie stracisz bramkę – zauważył.

Zespół ma być jak orkiestra

Hiszpański szkoleniowiec powiedział na co zamierza postawić w pierwszej kolejności. - Intensywność to u mnie podstawa, to jest najważniejsze. Chcemy ją podnieść - wyznał. - Zależy mi także, aby drużyna była bardziej kompaktowa, aby równomiernie się przemieszczała. Zespół ma być jak orkiestra. Każdy zawodnik ma wiedzieć w jakich rejonach boiska się poruszać i jak wykonywać swoje zadania. Istotna jest również radość z gry. Wydaje mi się, że zawodnicy zrozumieli i byli zadowoleni z tego przekazu – stwierdził trener Badia.

𝐎𝐟𝐢𝐜𝐣𝐚𝐥𝐧𝐢𝐞! Nowy sztab szkoleniowy I drużyny ⚪🟢▪ David Badia (I trener)▪ Tomasz Mazurkiewicz (II trener)▪ Alberto Vázquez (Trener asystent)▪ Mateusz Gliniecki (Trener analityk)▪ Damian Fos (Trener przyg. fizycznego)▪ Piotr Opuszewicz (Trener bramkarzy) pic.twitter.com/QmPAKvlfQs— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) March 23, 2023

