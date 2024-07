i Autor: Dariusz Leśnikowski Prezentacja nowego sponsora GKS Katowice i koszulki meczowej drużyny na ekstraklasę

Dzieje się w GKS Katowice

Legendarny klub wrócił do ekstraklasy. I u progu sezonu w elicie przekazał świetne wieści swym kibicom: „Największy w historii”

Cichaczem i znienacka, atakując z jedenastego (!) miejsca zajmowanego na koniec ub. roku po 19 kolejkach pierwszej ligi, świetną wiosną GKS Katowice wywalczył awans do ekstraklasy. Klub i jego kibice czekali na to 19 lat! W przeddzień rozpoczęcia nowego sezonu, już w elicie, władze GieKSy miały fanom do przekazania parę dobrych informacji. Zwłaszcza jedna z nich jest ważna.