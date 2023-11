Legia bliżej awansu? Jasny cel wicemistrzów Polski

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – Zrinjski Mostar

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że fantastyczna postawa legionistów z początku sezonu należy już do odległej przeszłości. W ostatnich tygodniach warszawiacy prezentują się grubo poniżej oczekiwań i – niestety dla nich – ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach. Dość powiedzieć, że klub ze stolicy zanotował niedawno passę czterech kolejnych porażek – trzech ligowych oraz jednej w LKE. Serię tę udało się przerwać dopiero w wyjazdowym spotkaniu ze Zrinjskim Mostarem, wygranym przez podopiecznych Kosty Runajicia 2:1. Wówczas wydawało się, że wszystko wraca powoli na właściwe tory, ale kompromitująca porażka na własnym obiekcie ze Stalą Mielec (1:3) zadała kłam tym przypuszczeniom. W minioną niedzielę legioniści przełamali się jednak także w PKO BP Ekstraklasie, pokonując na wyjeździe Radomiaka Radom 1:0. Choć gra wicemistrzów Polski z pewnością nie powalała, wynik końcowy niewątpliwie jest dobrym prognostykiem przed czwartkowym starciem w Lidze Konferencji Europy, w którym Wojskowi podejmą Zrinjski Mostar. W opinii ekspertów z TOTALbet Legia powinna podtrzymać zwycięski trend i stosunkowo łatwo pokonać rywala z Bośni. Kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.46, w przypadku wygranej gości jest to z kolei 6.20.

i Autor: TOTALbet

Piłkarze Zrinjskiego w fazie grupowej LKE pokazali już jednak, że w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć. Przekonał się o tym zwłaszcza AZ Alkmaar, który w pierwszej serii gier prowadził do przerwy w Mostarze 3:0, by po zmianie stron stracić cztery bramki i ostatecznie wyjechać z Bałkanów z zerową zdobyczą punktową. Łatwej przeprawy przeciwko Bośniakom nie miała także Aston Villa, która przed własną publicznością bardzo, bardzo długo męczyła się z teoretycznym outsiderem tej grupy. Zwycięstwo zapewnił jej dopiero w doliczonym czasie John McGinn, ale podopieczni Krunoslava Rendulicia i tak pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. W domowym meczu z Legią Bośniacy nie wyglądali już tak dobrze i – koniec końców – ponieśli zasłużoną porażkę, ale nie oznacza to wcale, że na rewanż do Warszawy przyjadą na wycieczkę. Przeciwnie, Zrinjski wciąż ma realną szansę na wyjście z grupy, a wyjazdowy triumf nad Legią może bardzo mocno przybliżyć ich do tego celu. Eksperci z TOTALbet pozostają natomiast w tym przypadku dość sceptyczni, potencjalną wygraną gości „wyceniając” aż na 6.20. Dla porównania, kurs w przypadku wygranej Legii wynosi 1.46.

Sonda Czy Legia Warszawa wyjdzie z grupy Ligi Konferencji Europy? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 1.46

remis – 4.45

Zrinjski – 6.20

Podwójna szansa:

1X – 1.13

12 – 1.19

X2 – 2.39

Legia strzeli gola:

tak – 1.10

nie – 5.80

Zrinjski strzeli gola:

tak – 1.60

nie – 2.19

Strzelec gola:

Tomas Pekhart (Legia) – 2.07

Blaz Kramer (Legia) – 2.65

Josue (Legia) – 3.05

Ernest Muci (Legia) – 3.07

Marc Gual (Legia) – 3.27

Maciej Rosołek (Legia) – 3.30

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.