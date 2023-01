Legia jak przed laty Bayern. To tam wicelider ekstraklasy będzie szlifował formę

Ekstraklasa rusza do Turcji

To będzie kolejny etap przygotowań do decydującej fazy rozgrywek. Pierwsza miała miejsce na własnych obiektach w Legia Training Center. W tym okresie zespół rozegrał trzy zwycięskie mecze kontrolne. Dwa z nich były z zespołami pierwszej ligi (Tychy 3:1, Ruch 2:1) i z drugoligowcem (Motor 4:0). Dalsza faza przygotowań odbędzie się już na zgrupowaniu w Turcji. 6 stycznia drużyna wyjedzie do Belek. Co ciekawe, będzie tam jeszcze osiem innych klubów ekstraklasy. W ogóle na tureckie wybrzeże wybiera się w sumie trzynaście naszych ligowców.

Gościły tam tuzy europejskiego futbolu

Warszawski zespół zatrzyma się w Cornelia De Luxe Resort. Ośrodek jest doskonale znany stołecznym piłkarzom. W przeszłości trenowali na nim dwa razy: w 2015 i 2020 roku. Ważne jest to, że zespół wszystko co potrzebne to treningów będzie miał na miejscu. Do dyspozycji zawodników będzie boisko, siłownia, czy pomieszczenia do fizjoterapii i regeneracji. Co ciekawe, m.in. z walorów tego ośrodka w przeszłości korzystali giganci europejskiego futbolu jak Ajax Amsterdam czy Bayern Monachium.

Trzy sparingi, dwaj rywale znani

Zgrupowanie w Turcji zakończy się 16 stycznia. Zaplanowano trzy sparingi, ale na razie znani są tylko dwaj rywale. 8 stycznia wicelider zagra z azerskim Sabali Baku, a tydzień później z serbskim Cukaricki Belgrad. Po powrocie do kraju zespół będzie ćwiczył w LTC. - Bycie głównym trenerem Legii oznacza złożoną odpowiedzialność i poświęcenie - powiedział ostatnio trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalną stronę klubu. - Wymaga także pełnego wysiłku ponad wszelkie granice. W pełni zgadzam się ze sformułowaniem: „Trudne drogi często prowadzą do pięknego celu”. Najlepsze jest dopiero przed nami. Jestem głęboko przekonany, że znajdujemy się na właściwej drodze. Razem możemy wiele osiągnąć - podkreślił szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy.