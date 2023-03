Legia na zwycięskim szlaku, ruszy w pościg za Rakowem? "Nie zabierałbym jeszcze..."

Legia się odbudowała, jest stabilizacja

Chorwat jest pod wrażeniem metamorfozy, która dokonała się w Legii od momentu, gdy pracuje w niej trener Kosta Runjaić. - Wyciąga dużo z potencjału drużyny, która przecież ma swoje limity - powiedział niedawno Ivica Vrdoljak, były pomocnik stołecznego klubu na naszych łamach. - Legia przy nim się odbudowała. Jest stabilizacja, wyniki są dobre, nie ma przypadku. Nawet jaki jest słabszy styl, to ważne, że są wyniki, bo wtedy wzrasta pewność siebie i jest łatwiej. W meczu ze Stalą spodobały mi się dwie akcje. Asysta Ernesta Muciego przy golu Tomasa Pekharta. Albańczyk zrobił balans ciałem, odwrócił się i dośrodkował. Później błysnął Igor Strzałek, który przebiegł spory dystans, zagrał do Filipa Mladenovicia i zaraz padł drugi gol. Na takie akcje właśnie czekam od dłuższego czasu ze strony linii pomocy - analizował.

Wiele może wyjaśnić się właśnie po meczu z Rakowem

Wprawdzie Raków ma w tym momencie solidną zaliczkę punktową nad Legią, ale Vrdoljak jest zdania, że nie można już tytułować go mistrzem Polski. Mimo że jest najpoważniejszym kandydatem do wygrania ligi. - Nie zabierałbym jeszcze Legii szans na tytuł. Bo matematycznie wciąż jest to możliwe. Oczywiście Raków ma wszystko w swoich rękach, bo wypracował duży zapas i jest głównym faworytem do mistrzostwa. Ale dopóki jest szansa na tytuł, to nie można jej skreślać. Wiele może wyjaśnić się właśnie po meczu z Rakowem - zaznaczył były kapitan Legii na naszych łamach.

