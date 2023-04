Legia - Raków RELACJA NA ŻYWO Legia Warszawa - Raków Częstochowa WYNIK live online PKO Ekstraklasa: Legia - Raków na żywo w internecie [WYNIK, SKŁADY]

Legia Warszawa - Raków Częstochowa 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Legia:

Raków:

Na żywo Legia Warszawa - Raków Częstochowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa - Raków Częstochowa! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Zapraszamy!

Przed rozpoczęciem 26. kolejki PKO Ekstraklasy, Raków Częstochowa zajmuje pierwsze miejsce w stawce, mając na koncie 61 punktów. Za plecami ekipy prowadzonej przez trenera Marka Papszuna znajduje się z kolei Legia Warszawa, która traci do lider 9 oczek. Spotkanie przy Łazienkowskiej Legia - Raków może mieć więc olbrzymi wpływ na to, jak będzie wyglądała ewentualna strata stołecznej ekipy do Rakowa. W przypadku wygranej ekipy z Częstochowy, przewaga wzrośnie do 12 punktów i niemalże rozwiąże się sprawa mistrzostwa Polski w sezonie 2022/23. Jeśli jednak lepsza okaże się Legia, różnica pomiędzy nią i Rakowem stopnieje do 6 oczek i sprawa mistrzostwa nadal będzie otwarta. Zapowiada się więc niezwykle emocjonujące spotkanie Legia - Raków, w którym nikt nie będzie odstawiał nogi. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Raków Częstochowa!