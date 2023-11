Legia rozpocznie marsz w górę tabeli? Podopieczni Kosty Runjaicia wyraźnym faworytem meczu z Wartą

Co z zaległym meczem Legii w ekstraklasie? Jacek Zieliński stawia sprawę jasno, mówi co o tym myśli

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – Warta Poznań

Początek tego sezonu był w wykonaniu Legii doprawdy znakomity, w październiku przyszedł jednak poważny kryzys. Wicemistrzowie Polski przegrali wówczas aż pięć z sześciu rozegranych spotkań (w tym wszystkie cztery w lidze), przez co z fotela lidera spadli aż na szóstą lokatę. Promyk nadziei dla fanów Wojskowych stanowił udany początek listopada, okraszony zwycięstwem w PP nad GKS-em Tychy (3:0), a następnie triumfy nad Radomiakiem (1:0 w lidze) oraz Zrinjskim Mostarem (2:0 w LKE). Niestety, przed przerwą reprezentacyjną legioniści ponownie wyhamowali, bezbramkowo remisując przed własną publicznością z Lechem Poznań. Rezultat ten sprawia, że Legia – mając wciąż jeden mecz zaległy do rozegrania – traci do prowadzącego Śląska Wrocław już 9 punktów. Podopiecznym Kosty Runjaicia pozostało w tym roku do rozegrania pięć meczów w PKO BP Ekstraklasie i – o ile chcą spędzić zimę blisko czołówki – nie mogą już pozwolić sobie na kolejne wpadki. Pierwsza okazja do zaprezentowania swojej formy po powrocie piłki klubowej nadarza się już w najbliższą sobotę, gdy przy Łazienkowskiej zamelduje się Warta Poznań. Wątpliwości co do końcowego rozstrzygnięcia nie mają w tym przypadku bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na wygraną gospodarzy ustalili na poziomie 1.52. Analogiczny kurs w przypadku zwycięstwa przyjezdnych wynosi z kolei aż 7.00.

Ekipy ze stolicy Wielkopolski nie powinno się natomiast lekceważyć. Tym bardziej, że – podobnie jak w poprzednich rozgrywkach – Warta zdecydowanie lepiej radzi sobie w meczach wyjazdowych. Podopieczni Dawida Szulczka zdobyli w delegacjach aż 11 z 17 punktów, co stanowi niemal 2/3 ich dorobku w obecnych rozgrywkach. Trzeba natomiast zauważyć, że Zieloni trzy wyjazdowe zwycięstwa odnieśli przeciwko drużynom dużo słabszym niż Legia – do tej pory udało im się bowiem pokonać ŁKS Łódź (2:0), Stal Mielec (1:0) oraz Widzew Łódź (1:0). Nie oznacza to jednak, że w stolicy będą bez szans na sprawienie sensacji. Tym bardziej, że poznaniakom nie tak dawno udało się wywieźć z Łazienkowskiej komplet punktów. Sytuacja ta miała miejsce w lutym 2022 roku, gdy Warta – po golu Dawida Szymonowicza – zwyciężyła 1:0. Mecz ten w dużej mierze został jednak zapamiętany na fakt, że czerwoną kartką został wówczas ukarany Artur Boruc. Dla legendy Legii Warszawa i reprezentacji Polski był to zresztą ostatni występ w barwach klubu ze stolicy. Zdaniem TOTALbet taki rezultat w najbliższy weekend nie powinien się natomiast powtórzyć, w opinii legalnego polskiego bukmachera to gospodarze będą bowiem murowanym faworytem, który powinien bez większych problemów sięgnąć po pełną pulę.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia Warszawa – 1.52

remis – 4.35

Warta Poznań – 7.00

Podwójna szansa:

1X – 1.13

12 – 1.23

X2 – 2.39

Legia Warszawa strzeli gola:

tak – 1.14

nie – 5.10

Warta Poznań strzeli gola:

tak – 1.81

nie – 1.93

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.32 powyżej 1.5 – 1.32

poniżej 2.5 – 1.80 powyżej 2.5 – 1.98

poniżej 3.5 – 1.30 powyżej 3.5 – 3.42

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.50

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

