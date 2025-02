Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok relacja NA ŻYWO: Hit w ćwierćfinale Pucharu Polski!

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Legia: Kovacević - Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre - Chodyna, Kapustka, Oyedele, Morishita - Gual, Shkurin.

Jagiellonia: Abramowicz - Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Polak - Kubicki, Flach, Imaz - Miki Villar, Pululu, Churlinov.

Na żywo Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1' Gramy! Trwa przywitanie zawodników. Jagiellonia radzą sobie w tym sezonie podobnie. Obie grają w 1/8 finału Ligi Konferencji, choć nieco lepiej poradziła sobie Legia, która weszła tam bezpośrednio. Obie są dość wysoko w tabeli Ekstraklasy, choć tu przewagę ma "Jaga", która zajmuje 3. miejsce - Legia jest 5. z 6 punktami straty. Obie też, jak widać, dotarły do 1/4 finału Pucharu Polski. Ale jedna z nich dzisiaj z tych rozgrywek odpadnie. Dobry wieczór! Już za kilka minut rozpocznie się starcie Legii z Jagiellonią w walce o półfinał Pucharu Polski. Witamy w relacji na żywo z meczu Legia - Jagiellonia w 1/4 finału Pucharu Polski. Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

Legia i Jagiellonia zdecydowanie nie zawodzą, jeśli chodzi o występy w europejskich pucharach w tym sezonie. Obie drużyny zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji i nie są bez szans na wejście do ćwierćfinału, ponieważ mierzą się z drużynami w swoim zasięgu. Legia zmierzy się z Molde, które przez Jagiellonię w fazie ligowej zostało rozbite 3:0. Jaga z kolei trafiła na Cercle Brugge, które w ostatnim czasie przeżywa mocny kryzys, a do 1/8 weszło mając tyle samo punktów, co białostocki klub (o kolejności zdecydowały inne czynniki). Teraz jednak zespoły te zmierzą się w krajowych rozgrywkach, a w tych ostatnio obie nieco zwolniły tempo. W ostatnich pięciu meczach w lidze Jaga zdobyła 8 punktów (dwie wygrane, dwa remisy i jedna porażka), a Legia 7 (dwie wygrane, remis i dwie porażki). Faworyta również trudno wskazać choćby dlatego, że w październikowym meczu tych drużyn właśnie w lidze padł remis 1:1. To, która awansuje dalej w Pucharze Polski, może mocno wpłynąć na atmosferę w zespole, choć zdaje się, że dużo pewniejszą pozycję ma Adrian Siemieniec prowadzący Jagiellonię i trudno się dziwić – oczekiwania w Legii od lat są dużo większe, niż w klubie z Białegostoku.