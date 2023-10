Legia Warszawa wraca bez swoich piłkarzy do kraju! Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia

Piłkarze Legii Warszawa polecięli niekompletnym składem do Warszawy. Jak podaje "Onet. Przegląd Sportowy", na lotnisku w Amsterdamie nie znaleźli się ani Josue, ani Radovan Pankov, którzy byli zatrzymani tuż po meczu drużyny "Wojskowych" z AZ Alkmaar.

Legia Warszawa wraca do Polski bez dwóch piłkarzy. Pilne ustalenia mediów

Tuż po meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar doszło do agresywnej reakcji holenderskiej policji, która zaatakowała autokar z piłkarzami i sztabem Legii. Na wskutek wydarzeń, zatrzymani i wyprowadzeni w kajdankach zostali Pankov i Josue, a same przedstawicielstwo Legii w trakcie nocy nie było w stanie dowiedzieć się, do którego aresztu, czy też komisariatu trafili piłkarze. Pod znakiem zapytania stanął ich wylot do Warszawy, który zaplanowany został na godzinę 10 rano 6 października 2023 roku. Według ustaleń "Przeglądu Sportowego", piłkarze nie odzyskali wolności, a cała reszta drużyny musiała odlecieć z Holandii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozwiąże się sprawa zawodników. Swoją interwencję w sprawie zapowiedział PZPN, jak też Premier RP - Mateusz Morawiecki.