Liga Mistrzów mobilizuje Jagiellonię. Na celowniku skrzydłowy, grał w Bundeslidze i Championship

Białostocczanie nie marnują czasu i po sprzedaży Bartłomieja Wdowika (1,5 mln euro), a także odejściu kilku piłkarzy, teraz szukają wzmocnień. Doszli między innym Lamine Diaby-Fadiga, João Moutinho, Miki Villar, a ostatnio Tomas Silva. Na tym jednak nie koniec. Portal "Meczyki.pl" poinformował, że na celowniku „Jagi” znalazł się 24-letni Macedończyk Darko Churlinov. To piłkarz angielskiego Burnley FC, występujący na pozycji skrzydłowego.

Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w barwach Schalke 04 w 2. Bundeslidze. Ma jednak na koncie występy w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech, bo w latach 2019/22 był zawodnikiem VfB Stuttgart i 16 razy wystąpił w Bundeslidze. Z Burnley jest związany umową do czerwca 2026 roku i do Jagiellonii miałby trafić na zasadzie wypożyczenia. Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" piłkarz miał już dogadać się z Jagiellonią, a teraz do porozumienia muszą dojść oba kluby. Churlinov do tej pory wystąpił 25 razy w reprezentacji Macedonii Płn. i strzelił 4 gole.

