Lukas Podolski opuścił Polskę i zdecydował się na zaskakujący krok! Pokazał swojego syna, skóra zdarta z ojca!

Lukas Podolski podjął dość ciekawy krok, którego nikt się nie spodziewał. Mimo że piłkarz Górnika Zabrze dotychczas bardzo strzegł prywatności swoich bliskich, tak teraz zdecydował się wyjechać z Polski i pokazać swojego syna. Fani są zachwyceni, trzeba przyznać, że młody Podolski jest bardzo podobny do swojego taty.

Lukas Podolski postanowił pokazać syna. Zdecydował się na to

Lukas Podolski jest postacią, która wielokrotnie podkreślała, jak wielką wagę przywiązuje do wartości rodzinnych i prywatności swoich bliskich. Jak sam podkreślał, ani jego żona, ani jego dzieci nie są żądne kamer dziennikarzy i rzeczywiście, jak do tej pory Podolski unikał tego, aby pokazywać swoje życie prywatne przed większą publiką. Niespodziewanie zmieniło się to właśnie teraz, przy okazji przerwy w rozgrywkach Ekstraklasy, kiedy zawodnik wyjechał z Polski, aby odwiedzić Turcję, korzystając z przerwy w rozgrywkach Ekstraklasy. Napastnik Górnika Zabrze pokazał się w pięknym garniturze wraz ze swoim synem, który ubrał się bardzo podobnie. Fani są zadziwieni i nie mogą uwierzyć, jak bardzo potomek gracza jest podobny do swojego ojca.

i Autor: instagram.com/lukaspodolski