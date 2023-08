Lukas Podolski zagra w III lidze? Poinformowali o niesamowitym pomyśle, zdjęcia rozpaliły kibiców!

Lukas Podolski zrobi coś nieprawdopodobnego? Napastnik Górnika Zabrze, który jest prawdziwą gwiazdą ekipy "Trójkolorowych" może już całkiem niebawem zasilić barwy III-ligowca, a tak przynajmniej wynika z publikacji na mediach społecznościowych klubu. To byłaby prawdziwa gratka dla fanów niższych klas rozgrywkowych w Polsce.

Lukas Podolski w III lidze? Ogłosili fanom coś nieprawdopodobnego

Klubem, który ogłosił możliwość pojawienia się Lukasa Podolskiego w ich barwach jest Wisłoka Dębica. Klub zamieścił zdjęcie byłej gwiazdy Arsenalu, FC Koeln i Bayernu Monachium w swoich barwach i napisał komunikat, w którym powiedział o możliwości "wypożyczenia" piłkarza Górnika Zabrze. Nie wiemy jeszcze, kiedy miałoby to nastąpić, ale włodarze klubu przekonują, że nad tym pracują.

- Drodzy Kibice, to nie fotomontaż! Przed Wami Mistrz Świata z 2014 roku w koszulce Wisłoki Dębica. Lukas Podolski we własnej osobie przywdziewa trykot najstarszych "Biało-zielonych" w Polsce, okazując gest przyjaźni i szacunku wobec całej naszej społeczności. Napastnik Górnika Zabrze przesyła pozdrowienia i delikatnie mruga okiem, sugerując, że to nie koniec niespodzianek, które przygotował dla kibiców Wisłoki Dębica. Uchylając rąbka tajemnicy, zdradzamy, że trwają obecnie BRATERSKIE rozmowy na temat zawarcia porozumienia o krótkim "wypożyczeniu" Lukasa. Jak myślicie, czy ta misja zakończy się sukcesem? - napisali przedstawiciele Wisłoki Dębica za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.