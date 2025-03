To najważniejsze mecze w historii Jagiellonii

Jagiellonia broni mistrzostwa Polski, w lidze zajmuje trzecie miejsce ze stratą dwóch punktów do prowadzącego Lecha. W poprzedniej rudzie białostocki zespół rywalizował z TSC Baćka Topola. W obu przypadkach górą był klub z Podlasia. Jak władze zespołu podchodzą do występów w Lidze Konferencji? - To są mecze historyczne, nie tylko ze względu na stawkę, ale i na prestiż - powiedział Łukasz Masłowski, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Etap, na którym obecnie znajduje się Jagiellonia, sprawia, że ten dwumecz ma ogromne znaczenie. Można wręcz powiedzieć, że to najważniejsze spotkania w historii klubu - dodał dyrektor sportowy.

Cercle Brugge o zespół do przejścia

W 1/8 finału Jagiellonia zmierzy się z Cercle Brugge. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Białymstoku. Jak dyrektor sportowy mistrza Polski ocenia rywali? Czy jesto zespół do przejścia? - Liga belgijska oraz to, że Cercle Brugge zakwalifikowało się do europejskich rozgrywek, świadczy o ich potencjale - tłumaczył Masłowski, cytowany przez klubowe media. - Cercle Brugge ma swoją filozofię. To zespół ofensywnie usposobiony. W składzie jest wielu młodych piłkarzy. Nie sądzę, żeby młodość była ich słabszą stroną. Jednak brak doświadczenia w pewnych momentach może im przeszkadzać. Uważam, że to drużyna, z którą Jagiellonia jest w stanie rywalizować - podkreślił dyrektor sportowy mistrza Polski.

