Lukas Podolski uderzył pięścią w stół! Stanowcze słowa gwiazdora Górnika Zabrze, mocne oświadczenie

Aktualne rozgrywki PKO BP Ekstraklasy przysparzają wiele emocji wśród wszystkich kibiców. Na czele tabeli jest Jagiellonia Białystok, resztę miejsc na "podium" zajmuje Śląsk Wrocław oraz Pogoń Szczecin. Zbliżamy się do końca sezonu w polskiej lidze, a nadal o mistrzostwo spokojnie walczy sześć zespołów. Najmniejsze szanse na zdobycie trofeum ma Górnik Zabrze, który traci najwięcej do "Jagi" ze wszystkich drużyn z "czuba tabeli". Warto zaznaczyć, że w szeregach "Trójkolorowych" jest były mistrz świata i bardzo utytułowany piłkarz, czyli Łukasz Podolski. Nie jest tajemnicą, że napastnik w klubie pełni także inne funkcje, jak organizacja inwestorów, bądź sponsorów w klubie, co na pewno ułatwiają mu znajomości zdobyte na przestrzeni całej swojej kariery.

Podolski w mediach społecznościowych wypowiedział się na temat spraw klubowych. - Dzień dobry kibice i mieszkańcy Zabrza. Chcę podkreślić, że Nasz Klub nie jest jakąś zabawką! Od samego początku jestem w Klubie, by pomagać i dawać z siebie wszystko. Na boisku i poza nim. Sprowadziłem sponsorów i inwestorów. Nie jestem zainteresowany propozycją prezydent Zabrza, którą otrzymałem, aby być obserwatorem procesu sprzedaży. To wszystko powinno się odbywać inaczej. Takie jest moje zdanie na ten temat. Wam wszystkim, którzy kochają Górnika i miasto tak jak ja go kocham, życzę, żeby to wszystko dobrze się skończyło! Pozdrawiam - można przeczytać.

Warto zaznaczyć, że kilka dni temu Podolski wypowiedział się na temat gorszych czasów. - Wywiady to okazja, żeby przekazać za pomocą mediów, jak to wygląda. Robię to dla dobra klubu, ale i miasta! Bo przecież mądrze zarządzany, dobrze funkcjonujący klub będzie też plusem dla miasta. A kiedy ja to mam powiedzieć? To trzeba mówić tu i teraz. Bo ja się naprawdę martwię, że to się w końcu rozp***doli – puentował swój długi wywód Podolski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.