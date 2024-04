Lukas Podolski tylko dokłada do pieca. Skomentował swoje mocne słowa o Górniku, nie zamierzał gryźć się w język

Podolski chce ratować Górnika

Przyjście Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze było wielkim wydarzeniem dla samego klubu i całej Ekstraklasy. Wcześniej wielu fanów kpiło, że były reprezentant Niemiec tylko wodzi za nos kibiców Górnika swoimi obietnicami, ale ten ostatecznie dotrzymał słowa i gra w barwach zabrzańskiego klubu. Jednak jego rola w nim nie kończy się tylko na murawie, bo jak sam mówi, wspiera on go na wielu innych płaszczyznach. Tym bardziej może być zły, że w ostatnim czasie w Górniku dzieje się naprawdę źle. I sam Podolski w bardzo mocnych słowach to akcentuje.

Podolski uderza we władze klubu

Niedawno udzielił on bardzo mocnego wywiadu, w którym zapowiada, że jeśli nic się nie zmieni, to klub czekają jeszcze gorsze czasy. – Wywiady to okazja, żeby przekazać za pomocą mediów, jak to wygląda. Robię to dla dobra klubu, ale i miasta! Bo przecież mądrze zarządzany, dobrze funkcjonujący klub będzie też plusem dla miasta. A kiedy ja to mam powiedzieć? To trzeba mówić tu i teraz. Bo ja się naprawdę martwię, że to się w końcu rozp***doli – puentował swój długi wywód Podolski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Jego kolejny wpis na portalu X tylko potwierdza, że nie zamierza on wycofać się ze swoich słów.

Były reprezentant Niemiec podkręca atmosferę

Słowa Podolskiego zostały wykorzystane m.in. przez portal Meczyki.pl do stworzenia internetowej grafiki, która została udostępniona na portalu X. Cytat z byłego reprezentanta Niemiec został podpisany przez Meczyki jako „Ostre słowa”. Na to postanowił zareagować sam zainteresowany, który jeszcze tym bardziej dolał oliwy do ognia. – To nie ostro tylko 100 procent prawda – podkreślił mistrz świata z 2014 roku.